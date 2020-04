Remake Hercules Live Action venant de Disney et des frères Russo

Hercule sera un autre remake en direct sur le chemin de Disney. Les Russo Brothers, habitués à faire des films à gros budget pour Disney, produiront le film, qui sera écrit par Dave Callaham (Shang-Chi et la légende des dix anneaux). C’est bien moins que les 18 scénaristes crédités qui ont contribué à la rédaction du scénario du film d’animation de 1997. Callaham a également travaillé sur Wonder Woman 1984 et écrira Spider-Man: dans le Spider-Verse, partie 2. Le Hercules animé original a présenté les talents de voix de Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods, Susan Egan, et Déchirure déchirée. Bien trop tôt pour lancer celui-ci, cependant. Le Hollywood Reporter a eu les nouvelles.

Hercules Casting a déjà quelques favoris

Le film d’animation est l’un des plus aimés de l’arsenal Disney, en particulier du groupe de films de la fin des années 90 à la fin de leur importante résurgence. Hercule comportait une animation incroyable et un travail vocal assez stellaire, en particulier d’Egan et DeVito. En fait, s’ils commencent à lancer et n’appellent pas DeVito, les gens peuvent émeuter. Un autre nom que les fans réclament déjà car ce projet a été répandu est Ariana Grande. Cela découle de son apparition dans la famille Disney Singalong, où elle a donné une interprétation entraînante de « I Won’t Say I’m In Love », qui a été le clou de tout le spectacle.

La plus grande surprise ici est The Russo Brothers. Après le succès de leurs films MCU, ils ont tout en main en ce moment. Ils ont commencé une entreprise de documentaires sportifs avec Tom Brady; leur Chris Hemsworthfilm d’action Extraction dirige Netflix. Ils ont tellement de projets en préparation; il est difficile de les suivre tous. Maintenant, ajoutez Hercule mélanger. De plus, je pense qu’ils visent des théâtres sur celui-ci. Avec le nombre d’effets que les batailles du titan auront seuls, cela coûtera une fortune pour le faire, et je ne les vois pas que de le jeter sur Disney +.

