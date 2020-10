Remake de Demon’s Souls – Neue Gameplay-Details & Szenen

Avec le remake de Les âmes du démon est probablement l’un des titres de lancement les plus intéressants de la PS5 dans les starting-blocks, pour lequel de plus amples détails sont maintenant apparus. Le bien connu offre ce Âmes-Fan Lance McDonald via Twitterqui a apparemment pu voir un petit extrait de gameplay du RPG.

Tout d’abord, McDonald dit que le RPG avait déjà atteint le statut d’or en septembre et que le développement est maintenant terminé. Ce n’est pas encore officiel, parce que Remake de Demon’s Souls cependant, il est déjà apparu dans la base de données PSN, il y a beaucoup à dire à son sujet. Le développeur Bluebyte aurait donc dû utiliser les semaines restantes jusqu’à la sortie pour les peaufiner.

Plus de détails sur le gameplay

McDonald peut également nommer des détails sur le gameplay, qu’il voit proches de ce que Sony a montré dans le Reveal Trailer à l’époque. En substance, le remake est toujours Les âmes du démon, mais beaucoup plus beau et les adversaires plus terrifiants que jamais. Seule la caméra différerait un peu de ce que vous pourriez voir dans la bande-annonce. Lorsque vous exécutez, etc., il se déplace un peu en arrière et lorsque vous exécutez, il se rapproche du personnage et le déplace un peu vers la droite, comme la PS3 à l’époque.

Enfin, il indique qu’aucun nouveau niveau de difficulté n’a été ajouté, mais cela pourrait être changé avec un patch.

Pour autant que l’on sache, avantages Les âmes du démon d’autres avantages de la PS5, notamment un nouvel éclairage, de meilleurs shaders et des temps de chargement ont été considérablement améliorés. De plus, le remake s’appuie sur de nouvelles animations et 60 ips contre 30 ips sur la PS3, ainsi que sur les fonctionnalités du contrôleur DualSense. Le 4K natif et 30 ips sont disponibles en option, ce qui garantit une expérience immersive en temps réel. En petit bonus, vous pouvez également activer un filtre qui rappelle davantage le jeu original.

le Remake de Demon’s Souls apparaît au lancement de la PS5.