Remake Alien à petit budget, Rick et Morty Story Circle & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez un remake en carton à petit budget et élevé de certaines des séquences les plus célèbres de Extraterrestre que certaines personnes ont créé en quarantaine. De plus, découvrez Dan HarmonMéthode d’écriture du «cercle d’histoires» utilisée pour les épisodes de Rick et Mortyet écoutez Judd Apatow briser sa carrière, de travailler sur Le spectacle de Larry Sanders grâce à son dernier effort de réalisation, Le roi de Staten Island.

Tout d’abord, The Cardboard Movie Co. (via Bloody Disgusting) n’a rien publié depuis qu’il nous a rendu il y a cinq ou six ans environ Jurassic Park et The Shining. Mais il semble qu’ils aient eu du temps supplémentaire en quarantaine, car ils viennent de livrer une version à petit budget des scènes les plus célèbres d’Alien, y compris la scène facehugger, la scène éclatante et plusieurs séquences avec un xénomorphisme complet.

Ensuite, Rick et Morty est l’une des émissions animées les plus brillantes à la télévision en ce moment, et c’est en grande partie grâce au génie des co-créateurs Dan Harmon et Justin Roiland. Comment produisent-ils continuellement de si grands épisodes? Une partie de celle-ci est la propre méthode d’écriture du «cercle de l’histoire» de Dan Harmon qui décompose un épisode en huit parties différentes, qui sont détaillées dans la vidéo ci-dessus d’Adult Swim.

Enfin, avec The King of Staten Island maintenant disponible pour regarder en VOD premium, Vanity Fair a demandé au réalisateur Judd Apatow de revenir sur sa longue carrière dans la comédie, qui comprend des émissions de télévision comme Le spectacle de Larry Sanders et Freaks and Geeks, réaliser des films comme La Vierge de 40 ans, assommée et Accident ferroviaire, produisant Présentateur, oubliant Sarah Marshall, et Pineapple Express, et plus.

