Reliance Jio lance de nouveaux Rs. Plan de données 999 de 3 Go par jour avec une validité de 84 jours

En plus des Rs de Jio. 599 2 Go / jour, Rs. 555 packs de données de 1,5 Go / jour avec une validité de 84 jours. Reliance Jio a lancé et ajouté un nouveau Rs. 999 prévoit de fournir ses packs de données de 3 Go / jour pour fournir davantage de données à moindre coût à ses utilisateurs. Les nouveaux Rs. Le plan 999 comprend un total de 252 Go de données, 3 Go par jour avec une validité de 84 jours.

Les nouveaux Jio Rs. Le plan 999 comprend également des appels vocaux Jio à Jio illimités, 3000 minutes Jio à des minutes FUP non-Jio, 100 SMS / jour et un abonnement gratuit à JioApps, y compris JioCinema, Jio Savaan et plus encore.

Tous les plans mentionnés ci-dessus, y compris Rs. 555, Rs. 599 et Rs. Le 999 de Jio est proposé sous forme de plans trimestriels et propose des données haute vitesse 4 de 1,5 Go, 2 Go et 3 Go (Post illimité @ 64 Kbps) avec une validité de 84 jours.

Total des données que vous obtenez avec chaque plan

Rs. Plan 555, données totales 168 Go, validité 84 jours

Rs. Plan 599, données totales 126 Go, validité 84 jours

Rs. Plan 999, données totales 252 Go, validité 84 jours

Jio Rs. 2399 Plan annuel

Si vous voulez plus de données avec une validité plus longue, vous pouvez également utiliser les Rs de Jio. Forfait annuel 2399 qui offre 2 Go par jour pendant une période de 365 jours vous fournissant un total de 730 Go de données 4G haute vitesse (post illimité @ 64 Kbps).

Les Rs. Le pack 2399 comprend également des appels vocaux Jio à Jio illimités, 12000 minutes Jio à Non-Jio FUP, 100 SMS / jour et un abonnement gratuit à JioApps, y compris JioCinema, Jio Savaan et plus encore.

Quel plan aimez-vous le plus? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.