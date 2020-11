Reinier et sa situation au Borussia Dortmund: Moukoko ne facilite pas les choses

Reinier n’a pas joué à un jeu compétitif pendant plus de six mois. Au Borussia Dortmund, le Brésilien, prêté par le Real Madrid, est toujours à la traîne. À quoi peut ressembler le point de vue de la jeune fille de 18 ans au BVB?

L’espoir était justifié, car le plan fonctionnait: Reinier, prêté par le Real Madrid pendant deux ans au Borussia Dortmund cet été, a reçu l’expérience de match que son club et lui souhaitaient. Le joueur offensif polyvalent a été autorisé à jouer 82 minutes il y a trois jours pour les U23 de l’équipe nationale brésilienne – c’est seulement 23 minutes de moins que ce qu’il était autorisé à faire au BVB jusqu’à présent. Reinier a marqué un but et pourrait obtenir plus de minutes contre l’Egypte mardi soir.

Reinier a reçu sept courtes missions sous Lucien Favre. Dans ces 105 minutes de jeu, l’entraîneur de Dortmund l’a principalement remplacé au milieu offensif. Au vu du calendrier de jeu serré et de la rotation à grande échelle pratiquée par Favre, ce n’est pas grand-chose.

Ce n’est pas une énorme surprise quand vous regardez l’année 2020 de Reinier à ce jour. Le Real n’avait transféré que 30 millions d’euros à Flamengo Rio de Janeiro en janvier afin de ramener le joueur qui avait eu 18 ans la veille. Un joueur d’avenir, comme l’appelait l’entraîneur-chef Zinedine Zidane.

Reinier a été utilisé pendant sa courte période avec le Royal mais principalement dans la deuxième équipe. Après trois matchs, il y avait déjà deux buts et une passe avant que la saison en Segunda Division B ne soit annulée prématurément en raison de Corona. Pour un jeune qui a passé sa vie antérieure sur un autre continent, ce n’est certainement pas une période facile pour s’acclimater, tant sur le plan sportif que privé.

Reinier est assez en retard chez BVB

Surtout pas si le prochain déménagement est prévu quelques mois plus tard. À la mi-août, le Brésilien a signé un contrat de prêt avec le Borussia qui durera jusqu’en 2022 et y est depuis lors, s’habituant aux nouvelles circonstances.

Son problème: jusqu’à ce qu’il soit remplacé pour la première fois pendant 21 minutes quatre semaines plus tard lors de la victoire 5-0 de la DFB Cup à Duisburg, il n’a pas disputé de match de compétition pendant un peu plus de six mois. Et quelle est une vieille devise du footballeur: aucune formation ne peut remplacer la compétition.

Reinier est donc à la traîne. Cela vaut toujours aujourd’hui, trois mois après son arrivée chez BVB. « Vous pouvez dire qu’il a pu à peine s’entraîner ou jouer en Espagne pendant des mois. La question de la physicalité n’est pas encore là », a récemment déclaré le directeur sportif Michael Zorc au Actualités de la Ruhr.

Manque de physique et manque de compréhension tactique

Cela aussi n’est pas surprenant, mais une telle conclusion intermédiaire incite au moins à s’asseoir et à prendre note – surtout après que Reinier lui-même a été attesté être « une bonne robustesse physique » lorsqu’il a quitté Zorc. Par conséquent, les responsables de Dortmund auraient dû être heureux que leur joueur reçoive l’entraînement de match urgent avec le Brésil U23 et ait pu continuer à travailler sur ses déficits.

En plus du manque de physique, ceux-ci sont principalement dus à la compréhension tactique, comme cela était clairement évident lors des précédentes apparitions de Reinier pour BVB. Là, il manquait généralement la connexion avec le jeu et le bon comportement d’approche, de sorte qu’aucune action ne ressortait dont on se souvenait.

« Je dois m’adapter au jeu plus physique, mais je dois surtout m’améliorer tactiquement », a déclaré le joueur de 18 ans après son départ en Allemagne. « Les unités sont épuisantes, avec une intensité élevée. Le rythme est très rapide et vous avez peu de temps pour réagir car un adversaire est toujours de votre côté. »

À quoi peut ressembler le point de vue de Reinier sur BVB?

Le point clé sera: à quoi peuvent ressembler les perspectives à court et surtout à moyen terme de Reinier à Dortmund? Dans la zone offensive, les Black and Yellows ont enfin beaucoup de staff à offrir que Reinier a plusieurs longueurs d’avance. Et la préparation précoce de Youssoufa Moukoko, 16 ans, ne permet pas à Reinier de trouver plus facilement des délais de déploiement dans la zone frontale qui peuvent également l’aider de manière décisive dans son développement.

Il n’y a pas de bonnes perspectives d’amélioration de sa situation. Les responsables à Dortmund auront certainement la patience nécessaire pour traiter avec lui. Que cela rencontre l’approbation pourrait être une autre question.

En tout cas, le journal sportif, qui est pour la plupart bien informé sur les vrais problèmes, a récemment rapporté COMMEqu’ils ne sont pas satisfaits de la situation actuelle de Reinier à Los Blancos et qu’ils envisagent même une éventuelle résiliation du prêt en janvier. Le Real von Reinier attend « un développement efficace à moyen terme », comme on dit. Le joueur souhaite également «chercher une solution» si la situation ne s’améliore pas significativement avant la pause hivernale.

Reinier chez BVB: première saison comme année d’apprentissage

Ce ne serait pas la première fois que Real mettrait fin prématurément à un accord de prêt. Par exemple, le prêt du talent du gardien Andrij Lunin à Valladolid s’est avéré inefficace en pré-saison, les Madrilènes ont donc décidé de le prêter à Oviedo.

Dans le cas de Reinier, cependant, vous ne devriez pas parier beaucoup d’argent sur un tel scénario. Après tout, BVB, en tant que partenaire contractuel, aurait également son mot à dire – et selon les informations de SPOX et L’objectif comprend l’accord de prêt de Reinier à Dortmund au moins aucune clause selon laquelle l’accord pourrait être résilié en hiver ou l’été prochain. Reinier a également été embauché, entre autres, pour garantir l’ampleur nécessaire dans l’équipe en vue de la saison épuisante.

C’est pourquoi il est le plus logique pour le moment que la première saison de Reinier en Bundesliga soit déjà écrite comme une année d’apprentissage. Il appartient à chacun de déterminer dans quelle mesure il peut s’améliorer pendant cette période afin que l’accord de prêt devienne également un succès.

© imago images / Revierfoto

Reinier: un aperçu de sa carrière