Reine du sud saison 5 : explication de la fin, Teresa meurt-elle ?

La saison 5 de Reine du Sud est enfin disponible sur Netflix depuis ce mercredi 9 mars 2022. La série s’achève avec sa cinquième et dernière saison. La série policière suit la vie de Teresa Mendoza, une femme pauvre qui crée son propre cartel de drogue et monte en puissance, en stature et en richesse. Au fur et à mesure qu’elle devient plus puissante, elle se fait également des ennemis puissants, et une conclusion convaincante à son histoire attend le final.

Cependant, l’avant-dernier épisode se termine par un moment choquant que les fans de la série savaient qu’il allait arriver vers la fin, mais pas si tôt. Si la fin de l’épisode vous laisse perplexe et que vous souhaitez connaître les détails du destin de Teresa, nous avons tout ce qu’il vous faut ! Voici tout ce que vous devez savoir sur la mort possible de Teresa et sur l’identité de son meurtrier.

Tout d’abord, nous savions déjà que la série se préparait à la séquence énigmatique que nous avons vue dans le premier épisode, alors que Teresa venait à peine de commencer son voyage dans le monde du cartel. Cette séquence montre que Teresa sera abattue à un moment donné dans le futur, et ce moment arrive dans le neuvième épisode de la saison 5.

Dans cet épisode, après des années de fuite et de combat contre ses ennemis, Teresa trouve un peu de joie dans les bras de son amant, James. Les deux commencent enfin leur relation tant attendue. Alors que Teresa se prépare à rencontrer Kostya, James l’avertit du danger et lui avoue son amour pour Teresa. Les deux s’embrassent et passent la nuit ensemble. Le lendemain, chez Kostya, Teresa réussit à empoisonner et à tuer Kostya. Dans la fusillade qui s’ensuit, Pote évacue Teresa.

Teresa, Pote et Samara se dirigent vers Belize tandis que James reste en arrière pour mettre fin aux opérations restantes. Après une brève scène où Devon rencontre James, nous nous retrouvons dans la maison de Teresa à Belize. Une balle la tire de nulle part. Elle tombe sur le sol et commence à saigner.

James tue-t-il Teresa ?

L’épisode ne s’arrête pas après que Teresa ait été abattue. Dans un rebondissement déchirant, le sniper qui a tiré sur Teresa se révèle être nul autre que James ! Après tout ce temps, tous les combats et les trahisons n’ont pas préparé le public à cette révélation choquante. Dans ce qui semble être posé comme une tragédie shakespearienne, Teresa est tuée des mains de son propre amant.

Bien qu’il n’y ait pas de motif apparent pour que James tue Teresa, il est possible que Devon y soit pour quelque chose. James pourrait très bien avoir travaillé pour Devon depuis le début et avoir simulé son amour pour Teresa. Devon pourrait avoir fait chanter James pour qu’il fasse ses sales besognes, et James n’aurait pas été en mesure de refuser, comme le suggère la visite de Devon à James. Une autre possibilité est que James essayait de protéger Teresa, et le vrai sniper est quelqu’un de complètement différent. Bien que cela n’ait pas le même impact émotionnel que James soit le tueur, la rédemption de James reste intacte.

Il y a aussi la brève scène où James parle à Teresa juste avant sa rencontre avec Kostya. A-t-il planifié une sorte de coup d’état pour se libérer et libérer son amant de Devon ? Tout est possible. À première vue, Teresa est bien morte, et James l’a tuée. Cependant, nous devrons attendre le final de la série pour avoir une confirmation à ce sujet.