Régime Santa Clarita: Pourquoi Netflix a annulé la saison 4?

– Publicité –



Régime Santa Clarita annulé: La série d’horreur de comédie américaine a été aimée par son public et les critiques ont également jugé la série très bien. La note 7.8 d’IMDb justifie clairement que l’émission n’était pas si mauvaise que Netflix doit annuler les prochaines saisons de l’émission.

Le régime Santa Clarita est-il annulé par Netflix?

La troisième saison est sortie le 29 mars 2019. Depuis lors, les fans se demandent quand ils arriveront à la quatrième saison de leur charmant spectacle. Mais récemment, il semble que Netflix devienne expert pour décevoir son public. Ils n’ont même pas épargné le régime Santa Clarita de leur hache brutale d’annuler de bons spectacles.

– Publicité –

À la suite de l’annulation d’un bon spectacle, les fans se sont déchaînés sur Twitter par une arme ou nous disons un hashtag nommé #SaveSantaClaritaDiet. En outre, la série a connu un battage médiatique après la confirmation de l’annulation, car de nouvelles personnes la regardent après avoir vu la tempête Twitter pour sauver la série. Les fans espèrent que Netflix pourra ouvrir les yeux et sauver cette série décente.

Les producteurs de Santa Clarita Diet, Victor Fresco et Kautsky ont partagé leurs propres pensées avec les fans de la série, ont-ils déclaré «En tant que téléspectateurs, nous étions all-in sur Joel et Sheila. Netflix a tenté sa chance, et pour cela, nous serons toujours reconnaissants. Ils n’avaient été qu’à un coup de téléphone d’être un superbe studio. Pas mal. Tout a une fin. C’est quelque chose. Et donc ça s’est arrêté.

Raison principale de l’annulation:

Netflix décide du renouvellement de toute émission lorsque l’émission répond avec succès aux critères du public cible et des revenus de l’émission. Les critiques de l’émission étaient correctes par rapport à la saison 1. Cependant, l’émission n’a pas attiré suffisamment d’audience. Donc, Netflix a annulé le spectacle et nous espérons que le spectacle pourra être relancé par sa quatrième saison.

– Publicité –