Regardez une Mercedes G 63 AMG faire des choses folles sur la glace -Vidéo

Le Mercedes G 63 AMG a toujours été conçu comme un tout-terrain et bien que la plupart des acheteurs ne le retirent jamais du tarmac, il est bon de voir de quoi le SUV est vraiment capable. Profitez d’une action hors route.

Le Mercedes-Benz G-Wagon est l’un des tout-terrain les plus performants du marché, avec les Land Rover et les Jeeps. Cependant, la plupart des gens l’achètent est un SUV de luxe et l’utilisent uniquement dans les villes. La plupart des propriétaires ne réalisent jamais le potentiel hors route de ce SUV très performant, mais il n’enlève rien au G-Wagon. Que ce soit la Mercedes-Benz G 350d standard ou la Mercedes-AMG G63, elles sont la bête d’une machine. Ici, nous avons une vidéo d’un couple de Mercedes G 63 AMG qui s’amuse sur la glace et comment!

Regardez une Mercedes G 63 AMG faire des choses folles sur la glace.

Mercedes-Benz a présenté le G-Wagon de la génération actuelle en 2018, mais il faut noter que les deux G-Wagon présentés ici dans cette vidéo sont le modèle de la génération précédente qui a été produit de 2012 à 2018. Le premier dans la vidéo est une traînée course entre le duo G 63 sur une colline enneigée. Vous pouvez voir que la colline est assez raide, mais les G 63 naviguent dessus comme une promenade de gâteau. Le G 63 blanc est très puissant et vous pouvez même voir décoller dans les airs, puis atterrir solidement sur le sol sans perdre la traction et continuer avec la vitesse en montée.

Le G 63 noir était un peu plus doux sur l’accélérateur, mais même alors, il monte en côte sans problème. Plus loin dans la vidéo, le G 63 peut être vu en train de mener une bataille acharnée avec une Lexus LX570 et une Volkswagen Touareg. Le LX570 et le G 63 étaient plus homogènes et bien que la Lexus ait tout essayé, elle ne pouvait pas pousser le G-Wagon de sa place. Avec un peu plus d’efforts, le G 63 a nettoyé le LX570. Le Volkswagen Touareg, d’autre part, n’était pas du tout en concurrence pour le puissant G.

La Mercedes G 63 AMG de génération précédente était propulsée par un moteur V8 biturbo de 5,5 litres produisant 563 ch et 760 Nm de couple maximal. Nous avons beaucoup de VUS qui produisent plus de 550 ch comme la Lamborghini Urus, la Porsche Cayenne et même la Jeep Grand Cherokee trackhawk. Cependant, tous ces SUV sont des SUV de performance et aucun n’est aussi performant hors route que le G-Wagon. Le G-Wagon est le SUV hardcore tout-terrain le plus puissant du marché et cela rend ces tâches un jeu d’enfant pour le puissant SUV. Mais ce n’est pas seulement pour la puissance pourquoi le G-Wagon est si capable. Il est livré avec un matériel hors route approprié, comme un châssis d’échelle ultra-résistant, trois différentiels de verrouillage, une suspension avant indépendante à double triangulation et une boîte de vitesses basse.

La Mercedes G 63 AMG de génération actuelle est propulsée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui produit 577 ch et 850 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Malgré un moteur réduit, il y a plus de puissance et de couple qu’auparavant, mais c’est évident car les progrès technologiques sont inévitables. Ce qui n’a pas changé, c’est la capacité tout-terrain du G-Wagon. Il a été conçu comme un tout-terrain depuis sa création et il restera toujours le cœur du Mercedes G-Wagon. Vous le conduisez peut-être à vos soirées prestigieuses, mais ce n’est pas toujours le cas.