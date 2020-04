Regardez un Tata Tiago défoncer une côte où un Mahindra Scorpio se bat

Les VUS peuvent avoir la capacité générale de gérer les choses difficiles mieux que les autres voitures, mais regardez cette vidéo de Mahindra Scorpio vs Tata Tiago lors d’une montée et vous changerez probablement d’avis.

L’obsession de l’Inde pour les SUV est venue de nulle part et maintenant, c’est l’un des segments les plus populaires des voitures vendues dans le pays. Presque tous les constructeurs sont présents sur le segment des SUV et la concurrence est assez tranchante. Nous admettons qu’il y a quelques avantages pratiques d’un SUV comme plus d’espace, une garde au sol élevée et une capacité générale à gérer les choses difficiles mieux que d’autres voitures. Cependant, ce dernier point, comme il s’avère, n’est toujours pas vrai. Regardez cette vidéo de Mahindra Scorpio vs Tata Tiago lors d’une ascension et vous changerez probablement d’avis.

Cette vidéo a été mise en ligne par la chaîne Youtube «One Living Life». C’est une vidéo de récit de voyage où le vlogger se rend dans la vallée de Dong dans l’Arunachal Pradesh pour attraper le premier lever de soleil de l’Inde. Le vlogger se rendait de Parashuram Kund à Walong Town, la ville la plus à l’est du pays. La vidéo commence par montrer un morceau de route cassé dans la région. L’Arunachal Pradesh est de toute façon connu pour ses très mauvaises conditions routières.

Le vlogger voyage dans une berline Tata Tiago avec un Mahindra Scorpio qui suit de près. Dans cette vidéo, il est positionné à un virage en épingle à cheveux sur une route de montagne en gravier qui a une inclinaison d’environ 30 degrés. Il doute que le Tiago puisse remonter la pente à cause de sa garde au sol. La surface est assez inégale et a aussi du gravier meuble. Mais quand le Tiago arrive réellement, il monte la pente comme si ce n’était pas du tout un drame.

Étonnamment, le Scorpion qui le suit – un SUV – n’est pas en mesure de le faire en une seule fois. Il faut au Scorpion quelques tentatives avant de pouvoir remonter la pente. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, tout est question de poids et de traction. La Tiago est une voiture beaucoup plus légère que la Scorpio et étant une voiture à traction avant, elle a une bien meilleure traction sur ses roues avant avec le poids du moteur directement sur l’essieu avant. Il a ainsi pu gravir facilement la pente.

Cependant, dans le cas du Scorpion, c’est la variante 4 × 4 et est uniquement à traction arrière. Premièrement, il n’a pas assez d’élan pour suivre le Tiago. Deuxièmement, c’est une voiture beaucoup plus lourde et avec une répartition de poids pas idéale, cela devient un peu difficile pour le Scorpion. En raison de l’inégalité de la surface, l’une des roues motrices arrière est déjà en l’air, et avec une traction sur une seule roue, elle a du mal à lever son poids. Si le Scorpio avait suffisamment de poids sur son essieu arrière, il aurait probablement pu le faire en une seule fois. Cependant, avec un peu plus d’élan et la bonne voie d’approche, le Scorpion finit par monter la pente.