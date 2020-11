Regardez un Mahindra Thar sauver une découverte de Land Rover coincée dans la boue!

Parfois, ce sont les VUS les plus robustes et les plus simples qui sont plus aptes à la conduite hors route que les VUS chères, comme l’ont démontré les VUS Mahindra Thar ici. Le tout-terrain dépend également grandement des compétences et de l’expérience du conducteur.

Il est communément admis que plus un SUV est cher, plus il sera performant hors route. Eh bien, cela peut être vrai dans une certaine mesure, car plus d’argent vous apporte plus de matériel tout-terrain et plus de technologie pour une meilleure capacité hors route. Cependant, parfois, ce sont les VUS hardcore les plus basiques et les plus simples qui sont plus habiles dans des conditions hors route et peuvent même être utiles pour sauver un gros VUS coûteux coincé dans des conditions similaires. Et ici, nous avons un exemple de quelque chose d’exactement similaire – un Mahindra Thar sauvant un Land Rover Discovery coincé dans la boue.

Regardez un Mahindra Thar sauver un Land Rover Discovery coincé dans la boue.

Cette vidéo téléchargée par Lokesh Swami montre plusieurs SUV circulant sur un parcours hors route. Les véhicules comprennent des Mahindra Thars modifiés, un Toyota Fortuner et même un Land Rover Discovery. Les véhicules peuvent être vus traversant différents obstacles puis alignés pour traverser un passage d’eau artificiel. Premièrement, les SUV Mahindra Thar et ils surmontent l’obstacle sans aucun drame. Ensuite, il y a une Toyota Fortuner et même qui parvient à franchir l’obstacle assez facilement. Enfin, c’est le Land Rover Discovery qui tente l’obstacle mais le gâche légèrement.

Le conducteur du Land Rover Discovery est novice en matière de tout-terrain et son véhicule étant cher, il pénètre dans la flaque d’eau plus prudemment et beaucoup plus lentement que les autres SUV qui ont franchi l’obstacle auparavant. Bien qu’au début, il semble avoir traversé la flaque d’eau, le Discovery reste rapidement bloqué en raison d’un manque d’élan. Le conducteur tente de faire marche arrière dans la flaque d’eau pour tenter à nouveau avec une meilleure dynamique, mais le SUV a déjà du mal à la traction avec ses pneus biaisés pour la route. En tournant les roues au même endroit, il s’est même échoué, suggérant qu’un peu plus de garde au sol aurait aidé.

Et c’est là que l’humble Mahindra Thar entre en jeu. Ne vous méprenez pas, le Land Rover Discovery est un SUV extrêmement performant et il aurait surmonté cet obstacle en un rien de temps entre de bonnes mains. Cependant, parce que c’était cher, le conducteur était plus prudent et le manque d’élan a bloqué le SUV. Un Mahindra Thar sort finalement le Discovery de la boue, mais dans le processus, le revêtement latéral sur le seuil de la porte du Discovery est déjà sorti. C’est vraiment dommage car le Discovery est capable de bien plus.

Cela dit, tous les SUV Mahindra Thar de cette vidéo fonctionnaient avec des pneus hors route de rechange et cela a vraiment aidé leur cas. De plus, le Thar est tout simplement beaucoup plus robuste et dur que le Discovery et prendra facilement une raclée, ce que vous auriez vraiment peur de faire pour votre découverte. En fin de compte, les prouesses tout-terrain dépendent vraiment de l’expérience du conducteur, des compétences et de la robustesse du véhicule. Un VUS coûteux ne vous mènera pas loin, mais dans les conditions du monde réel, ce sont souvent les VUS les plus basiques qui se débrouillent mieux en tout-terrain. Et c’est honnêtement la vraie formule pour le tout-terrain.