Regardez Tucker Carlson lutter pour prononcer «  incontestable  » tout en frappant Warnock

Les experts de la télévision conservatrice continuent de défendre les fausses déclarations répétées de Donald Trump selon lesquelles il a remporté l’élection présidentielle – en réalité, Joe Biden a gagné – Tucker Carlson et ses semblables ont déplacé une partie de leur attention vers la diabolisation du révérend Raphael Warnock, qui est candidat à l’un des sénateurs. sièges au second tour des élections géorgiennes en janvier.

Mais comme Tucker s’est plaint de Warnock dans le deuxième segment de son émission Fox News mercredi soir, il a eu du mal à prononcer un grand mot.

« Eh bien, pour les six prochaines semaines, le monde politique tout entier – tous les consultants et donateurs et les idiots séchés à la télévision – se dirigent tous vers la Géorgie », a déclaré Tucker, un gars à la télévision.

«Le 5 janvier, la Géorgie organisera deux scrutins qui décideront de l’équilibre des pouvoirs au Sénat. Si les démocrates occupent ces deux sièges, ils auront un contrôle total sur l’ensemble du gouvernement fédéral. Nous n’avons pas besoin de vous dire qu’ils changeront le pays – ils disent qu’ils changeront le pays pour toujours s’ils le font. Donc, c’est un gros problème.

Bien qu’il y ait deux scrutins en Géorgie, l’un avec un candidat démocrate blanc et l’autre avec un candidat démocrate noir, Tucker a décidé de se plaindre du candidat noir, le révérend Warnock. Tucker l’a qualifié de raciste et a attaqué sa foi chrétienne.

«Il y a quelques semaines maintenant, nous vous avons parlé de l’un des deux démocrates qui se présente aux élections dans ces courses. C’est un homme appelé le «révérend» Raphael Warnock », dit Tucker en citant au doigt« révérend ».

«L’establishment du Parti démocrate aime cet homme. Ils se sont alignés pour lui il y a des mois. Et cela s’est produit malgré, ou peut-être à cause d’un inconvert, d’un incontr… Impossible de prononcer le mot.

Tucker essayait de dire «incontestable». Mais comme il ne pouvait pas prononcer cela, il a opté pour une façon plus courte et plus simple de le dire: «Un fait évident».

«Au cours des 15 dernières années, Warnock a utilisé sa plate-forme en tant que pasteur pour condamner les États-Unis et les gens qui vivent ici. En 2015, par exemple, il a comparé les flics aux gangs et aux voyous. Regardez, dit Carlson.

Puis «Tucker Carlson Tonight» a sorti un clip dans lequel Warnock dit: «Vous pouvez porter toutes sortes de couleurs et être un voyou. Vous pouvez parfois porter les couleurs de l’État et vous comporter comme un voyou.

« Alors les flics font que les tasses ne rapportent pas d’argent, ils se font beaucoup tirer dessus, tout le monde les déteste, ils protègent nos familles, et ici il les dénonce », a poursuivi Tucker après le clip. La police gagne en fait des salaires supérieurs à la moyenne.

Ensuite, Carlson a qualifié Warnock de raciste et a menti à son public sur quelque chose d’autre que Warnock avait dit.

«Personne au sein du Parti démocrate n’a condamné cela. Ils n’en ont pas dit un mot. Ils n’ont également rien dit sur la demande de Warnock que les Américains se repentent pour la blancheur de leur citation, »gémit Tucker, même si Warnock n’a jamais dit cela. «Maintenant, il n’y a rien de plus raciste que de dire quelque chose comme ça. Essayez de changer de race si vous ne le croyez pas. Mais Warnock l’a dit fièrement à haute voix à l’église en 2016. »

« Tucker Carlson Tonight » a ensuite sorti le clip en question, dans lequel Warnock a déclaré que « l’Amérique doit se repentir pour son culte de la blancheur. » Ce n’est pas ce que Tucker prétendit à tort que Warnock avait dit.

Dans le reste du clip, Warnock a fait une déclaration assez convaincante sur l’état de l’Amérique à l’ère de Donald Trump.

«Et s’il est vrai qu’un homme qui a dominé l’actualité et empoisonné la discussion pendant des mois a besoin de se repentir, alors il est doublement vrai qu’une nation qui peut produire un tel homme et rendre son vitriol viral doit se repentir», Rév. Dit Warnock.

Vous pouvez regarder la partie citée de l’épisode de mercredi de « Tucker Carlson Tonight » dans la vidéo intégrée en haut de cet article.