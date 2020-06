Regardez Tobin Bell affronter les démons dans la bande-annonce du film Shudder Belzebuth

Belzebuth est un nouveau film d’horreur religieux à Shudder le 5 juillet. Les stars du cinéma VU icône de franchise Tobin Bell, Joaquín Cosio, et Tate Ellington. Le film sortira également en VOD, Blu-ray, On Demand et DVD le même jour. Il est écrit par Emilio Portes et Luis Carlos Fuentes, Portes s’occupant également des fonctions de direction. Il y a un ton très sombre et sinistre à ce film, et il a l’air très effrayant. Vous pouvez le constater par vous-même en consultant la bande-annonce de Belzebuth en bas.

Synopsis de Belzebuth

« Situé des deux côtés de la frontière américano-mexicaine, ce film en espagnol / anglais suit l’agent spécial Emanuel Ritter alors qu’il mène une enquête policière sur une série de décès mystérieux impliquant de jeunes enfants à la frontière. L’affaire prend une tournure surnaturelle lorsqu’un Un prêtre du Vatican relie l’ancien démon Belzebuth aux meurtres. L’agent spécial Emanuel Ritter mène une enquête policière sur une série de morts choquantes. BELZEBUTH est un nouveau conte sombre et terrifiant de possession démoniaque. «

Ce film est fait et en boîte depuis 2017, et apparemment il se passe des trucs tordus avec des enfants impliqués dans celui-ci, donc si ce genre de chose vous met mal à l’aise, vous voudrez peut-être éviter Belzebuth. Ça a l’air super intense, et Tobin Bell n’est pas du genre à tirer le moindre coup dans ses performances, donc ceux qui regardent ce film sont prêts à faire le tour. Vous pouvez voir par vous-même quand le film sortira sur les plateformes ci-dessus le 5 juillet.

