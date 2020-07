Regardez plus de 10 minutes du jeu Sucker Punch qui n’a jamais été fait

Prophétie



par Sammy Barker il y a 8 minutes

Mettre à jour: La vidéo a été extraite de YouTube, mais vous pouvez toujours regarder la démo complète ici.

Histoire originale: Bien bien bien. Beaucoup d’entre vous vont s’installer avec une autre session de Ghost of Tsushima aujourd’hui, mais vous auriez pu vous retrouver avec Prophecy à la place. Une tranche verticale complète de 10 minutes de la sortie annulée est apparue en ligne, et vous pouvez voir des éléments d’InFAMOUS et de Ghost of Tsushima dans les images.

Le projet semble se dérouler dans une sorte de ville médiévale, et il y a beaucoup de combats à l’épée et de parkour Assassin’s Creed-esque. C’est évidemment tôt, mais il n’a pas la même identité visuelle que la première aventure de Jin, et il est facile de voir pourquoi l’équipe a choisi de développer Ghost of Tsushima à la place. C’est fascinant de voir une vidéo conceptuelle aussi longue – surtout maintenant que nous jouons au jeu qu’il deviendrait plus tard.

[source youtube.com, via mmaaxx3d.com, resetera.com]