Regardez l’ode hilarante au mot F sous forme de dessin animé (vidéo)

La légende de Marvel Comics, Stan Lee, est peut-être partie, mais il n’est pas oublié.

Deux ans après sa mort à 95 ans, les fans ont eu quelque chose de nouveau – et hilarant profane – pour se souvenir de lui grâce à son ancien ingénieur du son Aron Fromm.

Fromm, un producteur et réalisateur dont vous pouvez voir les vidéos d’animation ici, a travaillé avec Lee en tant qu’ingénieur du son pendant environ une décennie. Cette semaine, il a publié la première de ce que nous espérons devenir une série en cours intitulée «Sessions With Stan».

Le clip, qui présente une version de bande dessinée de Stan Lee avec le dialogue tiré d’une session d’enregistrement réelle, recrée un monologue assez drôle dans lequel Lee prétend ne pas utiliser de mots maudits, seulement pour continuer encore et encore dans des détails profanes sur la façon dont génial le mot f est.

«Je ne le dis pas parce que je ne dis pas de mots sales, mais il me semble que ce soi-disant mot sale est probablement le mot le plus utile de la langue anglaise, car cela pourrait être un verbe, cela pourrait être un nom, ça pourrait être n’importe quoi », dit Lee au début. Puis les jurons commencent.

«Dis ‘ah ce f-dans’ truc, ce n’est pas bon, tu sais? Ou vous dites «f – vous», cela en fait un verbe, non? Et peu importe comment vous – il n’y a pas de phrase où vous ne pourriez pas l’utiliser à grand avantage », poursuit Lee. «Et je vais lancer un mouvement. Je veux légaliser et légitimer le mot «f—», l’un des grands mots de n’importe quelle langue. »

«Je pense que nous avons juste besoin d’un« excelsior », peut-on entendre Fromm dire à ce stade.

«Excelsior!» Répond Stan Lee. «Non, ce n’est pas bon. Ex-CELSIOR! F – dans «fantastique».

Voir le tout ci-dessus.