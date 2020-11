Regardez l’interview d’Oprah Obama sur la pandémie sur écran vert – / Film

La pandémie de coronavirus a déchiré notre société, laissant la mort et les perturbations sur son chemin. L’un des changements les moins importants qu’il a causés est que presque toutes les interviews ont maintenant pris la même esthétique terne et carrée, car elles sont presque toujours capturées à l’aide de programmes comme Zoom.

Laissez-le faire Oprah Winfrey, sans doute l’intervieweur le plus célèbre du monde, pour animer les choses. Dans un nouvel épisode de sa série AppleTV + La conversation d’Oprah, Winfrey a interviewé l’ancien président Barack Obama à propos de son nouveau livre, de sa réaction à la victoire de Joe Biden à la présidence, et bien plus encore, et grâce à la magie de la technologie de l’écran vert, il semble qu’ils soient tous les deux assis dans la maison d’Oprah. Découvrez un clip des coulisses ci-dessous.

Clip d’entrevue d’Oprah Obama

Saviez-vous que moi et l’ancien président @Barack Obama n’étaient même pas dans la même pièce pour cette interview? Il était à Washington et moi en Californie. Mais grâce à la puissance de la technologie (et @Drew Barrymore), maintenant je ne pourrai jamais quitter ma maison? pic.twitter.com/ysNBpo7IEv – Oprah Winfrey (@Oprah) 19 novembre 2020

Assez cool, non? Je veux dire, ce n’est pas exactement au niveau de quelque chose comme Le mandalorien en termes de repousser les limites – des gens comme George Lucas et Robert Rodriguez font des trucs comme ça sur grand écran depuis des décennies – mais cela ressemble plus à «David Fincher dans Zodiaque”L’utilisation de la technologie de l’écran vert, dans laquelle le résultat final est assez transparent. En dehors de cela, à un niveau purement instinctif, je trouve toujours que les regards derrière le rideau sur des choses comme celle-ci sont vraiment divertissants.

Et Dieu merci, nous ne voyons pas seulement une autre paire de têtes flottantes piégées dans les fenêtres Zoom ici. Je sais que la pandémie a ouvert les yeux du monde sur la quantité de travail qui peut être accomplie à distance, mais je pense que lorsque tout sera terminé, nous voudrons tous faire une pause dans l’esthétique Zoom pendant un bon moment.

L’épisode complet a été créé il y a quelques jours sur AppleTV + et sera accessible à tous gratuitement (pas seulement aux abonnés) à partir de maintenant 1er décembre, 2020.

