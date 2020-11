Regardez l’événement Oppo Inno Day 2020 ici

Oppo a organisé son premier Inno Day en décembre de l’année dernière, montrant un casque AR Glass et un prototype de téléphone avec une caméra selfie intégrée. Aujourd’hui, l’entreprise se prépare à organiser son événement Inno Day 2020 dans quelques heures seulement.

La société a déjà présenté quelques vitrines technologiques intéressantes pour l’occasion, vous voudrez donc certainement vous connecter pour voir ce qui est proposé. En parlant de syntonisation, vous pouvez trouver toutes les informations pertinentes ci-dessous.

Quand commence l’Oppo Inno Day 2020?

L’événement d’Oppo débutera le 17 novembre à 16 heures, heure de Pékin (GMT + 8). Vous pouvez trouver les heures de départ globales ci-dessous.

San Francisco : 12h00

: 12h00 Chicago : 2AM

: 2AM New York : 3AM

: 3AM Londres : 8h00

: 8h00 Berlin : 9h00

: 9h00 Moscou : 11h00

: 11h00 Bombay : 13h30

: 13h30 Pékin : 16h00

: 16h00 Sydney: 19h00

Où puis-je regarder Oppo Inno Day 2020?

Oppo diffusera l’événement via Weibo et sa chaîne YouTube. Nous avons intégré la fenêtre de diffusion en direct YouTube ci-dessous pour votre commodité.

À quoi faut-il s’attendre à l’Inno Day 2020?

Oppo a déjà taquiné un casque AR Glass plus élégant et ce qui ressemble à un smartphone enroulable semblable à l’appareil Project B de LG pour l’événement de cette année. Nous nous attendons donc à ce que ces deux appareils soient mis en valeur. La société a également taquiné un soi-disant produit CybeReal qui serait une application AR.

Ne soyez pas surpris si Oppo a encore plus à montrer, que cela signifie plus de smartphones, une technologie de charge plus rapide ou quelque chose de totalement inattendu.

Nous vous apporterons une couverture de l’événement, alors restez à l’écoute Autorité Android pour toute la couverture de l’Inno Day 2020!