Regardez les discours sur les concessions présidentielles au fil des ans (vidéos)

Adlai Stevenson (1952) • Après avoir perdu la course contre Dwight D. Eisenhower, Stevenson a déclaré: « Quelqu’un m’a demandé ce que je ressentais, et je me suis souvenu d’une histoire qu’un de nos compatriotes avait l’habitude de raconter – Abraham Lincoln. Il a dit qu’il se sentait comme le petit garçon qui s’était écrasé l’orteil dans le noir. Il a dit qu’il était trop vieux pour pleurer, mais ça faisait trop mal de rire.

Richard Nixon (1960) • La performance de Nixon (et la lèvre supérieure en sueur) dans le premier débat politique télévisé a abouti à sa défaite étroite face à John F. Kennedy. Nixon a dit: « Mes félicitations au sénateur Kennedy pour sa belle course dans cette campagne. »

Hubert Humphrey (1968) • Huit ans plus tard, Nixon recevait les félicitations de son adversaire démocrate. « Sachez que vous aurez mon soutien pour unifier et diriger la nation », a déclaré Hubert Humphrey. « Je suis convaincu que si des dirigeants constructifs de nos deux partis s’unissaient maintenant, nous serons en mesure de continuer à construire une Amérique meilleure que nous recherchons tous dans un esprit de paix et d’harmonie. »

George McGovern (1972) • Nixon a été réélu en 1972, au plus fort de la guerre du Vietnam. George McGovern a poursuivi en disant à ses partisans: « Je vous demande de ne pas désespérer du processus politique de ce pays parce que ce processus a produit l’amélioration très appréciée de ces deux dernières années. »

Gérald Ford (1976) • Après la défaite de Gerald Ford par Jimmy Carter en 1976, la laryngite a empêché l’ancien POTUS de prononcer un discours de concession – c’est ce que fit sa femme Betty Ford. Son mari regardant par-dessus son épaule, elle a dit: « Le président m’a demandé de vous dire qu’il a téléphoné au président élu Carter il y a peu de temps et l’a félicité pour sa victoire. »

Jimmy Carter (1980) • Un président de mandat Jimmy Carter a gracieusement remis le témoin à Ronald Reagan, en disant: « J'ai été béni comme seulement quelques personnes l'ont jamais fait – pour aider à façonner le destin de cette nation. »

Walter Mondale (1984) • Walter Mondale a été battu dans un glissement de terrain par Ronald Reagan, qui a remporté son deuxième mandat. « Même si j’aurais préféré gagner, ce soir nous nous réjouissons de notre démocratie, nous nous réjouissons de la liberté d’un peuple merveilleux, et nous acceptons son verdict », a déclaré Mondale.

Michael Dukakis (1988) • Michael Dukakis a perdu contre le vice-président de Reagan, George HW Bush, se reprochant de passer trop de temps à son travail de jour en tant que gouverneur du Massachusetts. Dukakis a poursuivi en disant: « Je sais que je parle pour vous et tout le peuple américain quand je dis qu’il sera NOTRE président, et nous travaillerons avec lui. Cette nation fait face à un défi majeur à venir, et nous devons travailler ensemble. »

George HW Bush (1992) • Lorsque Bush 41 est revenu sur ses promesses «Lisez mes lèvres: pas de nouvelles taxes», Bill Clinton s’est levé dans les sondages et a remporté la course. Bush a poursuivi en disant: « Je veux que le pays sache que toute notre administration travaillera en étroite collaboration avec son équipe pour assurer la transition en douceur du pouvoir. Il y a un travail important à faire et l’Amérique doit toujours passer en premier. »

Bob Dole (1996) • La victoire de Bill Clinton était la première fois dans l’histoire des États-Unis que le POTUS était élu sans remporter le vote masculin. « Le président est mon adversaire, pas mon ennemi, et je lui souhaite bonne chance et je promets mon soutien dans tout ce qui fait avancer la cause d’une meilleure Amérique parce que c’est ce dont il s’agissait en premier lieu », a déclaré Dole.

Al Gore (2000) • Bien qu'Al Gore ait remporté le vote populaire, George W. Bush a remporté le Collège électoral. Après un différend électoral sur un recomptage en Floride (et une décision de la Cour suprême en faveur de Bush), Gore a déclaré: « Je dis au président élu Bush que ce qui reste un rang partisan doit maintenant être mis de côté et que Dieu bénisse sa gestion de ce pays. »

John Kerry (2004) • Bush a remporté un deuxième mandat, peignant John Kerry comme un flip-flopper sur la guerre en Irak. Dans son discours de concession, Kerry a parlé de son appel au président: « Nous avons parlé du danger de division dans notre pays et du besoin – le besoin désespéré – d’unité, de trouver un terrain d’entente, de se rassembler. Aujourd’hui, j’espère que nous pouvons commencer la guérison. «

John McCain (2008) • John McCain a déclaré à propos de Barak Obama: « Dans un concours aussi long et aussi douloureux que cela ait été, son succès à lui seul commande mon respect pour sa capacité et sa persévérance, mais qu’il a réussi à le faire en inspirant les espoirs de tant de millions d’Américains. qui avaient autrefois cru à tort qu’ils avaient peu ou peu d’influence dans l’élection d’un président américain ».

Mitt Romney (2012) • Le GOP était presque certain que Mitt Romney était en route pour la Maison Blanche. En fait, Obama était là pour encore quatre ans. «À un moment comme celui-ci, nous ne pouvons pas risquer des querelles partisanes et des attitudes politiques», a déclaré Romney. « Nos dirigeants doivent traverser l’allée pour faire le travail des gens, et nous, citoyens, devons également être à la hauteur de l’occasion. »