Regardez les conférences de Paola Antonelli et Liam Young de Dezeen Day au VDF

Aujourd’hui, nous diffusons l’intégralité de la conférence Dezeen Day dans le cadre du Virtual Design Festival, y compris des conférences de Paola Antonelli, Liam Young, Alexandra Daisy Ginsberg et plus encore.

Dezeen Day était la première conférence internationale d’architecture et de design de Dezeen. Six mois après l’événement, nous diffusons toutes les discussions, discussions de groupe et conversations à partir de 15 h 00, heure du Royaume-Uni.

Se déroulant à l’origine à BFI Southbank à Londres le 30 octobre 2019, la conférence a établi l’agenda de la communauté mondiale du design, abordant certains des problèmes les plus importants et les plus urgents auxquels sont confrontés l’architecture et le design.

Organisé par le fondateur et rédacteur en chef de Dezeen, Marcus Fairs, l’événement a comporté des présentations liminaires par le conservateur Antonelli, l’architecte spéculatif Young et l’artiste Ginsberg, ainsi que des tables rondes sur les matériaux post-plastiques, l’avenir de nos villes, l’économie circulaire, l’entrepreneuriat et éducation au design.

Les points saillants ont été un débat entre Patrik Schumacher, directeur de Zaha Hadid Architects, et le doyen du Pratt Institute, Harriet Harriss, sur la culture de l’architecture de longue durée et un affrontement entre le designer néerlandais Richard Hutten et le PDG de la Fondation Ellen MacArthur, Andrew Morlet, sur la question de savoir si le plastique peut faire partie d’une économie circulaire.

Vous pouvez regarder un flux continu de l’ensemble de l’événement ci-dessus. Alternativement, voici des vidéos de chaque conversation individuelle:

Conférence: Paola Antonelli

Les humains doivent concevoir un avenir meilleur pour la planète, a déclaré Paola Antonelli au public du Dezeen Day dans le premier discours de la journée.

Antonelli, conservatrice principale de l’architecture et du design au Museum of Modern Art de New York, a discuté de l’impact de son exposition révolutionnaire Broken Nature: Design Takes on Human Survival.

Table ronde: matériaux post-plastiques

L’architecte Arthur Mamou-Mani et les designers Natsai Audrey Chieza et Nienke Hoogvliet ont discuté des problèmes des déchets plastiques et des matériaux qui pourraient les remplacer lors de la première table ronde de la journée, animée par les Foires.

Ils n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si nous pouvons vivre sans plastique, Mamou-Mani disant « nous avons encore besoin » du matériel et Hoogvliet affirmant que « nous ne devrions plus produire ». Chieza a soutenu qu’une bonne conception consiste à interroger des systèmes, pas seulement à créer de belles chaises. « Les concepteurs commencent à comprendre qu’ils ne conçoivent pas dans le vide », a-t-elle déclaré.

Table ronde: les futures villes

La deuxième table ronde, modérée par le rédacteur en chef de Dezeen, Tom Ravenscroft, a exploré à quoi ressembleront les villes du futur et quelles technologies les transformeront.

Il comprenait Paul Priestman, co-fondateur du studio de transport PriestmanGoode, Rachel Armstrong, professeur d’architecture expérimentale à l’Université de Newcastle, et Suzanne Livingston, co-commissaire de l’exposition AI: More than Human de Barbican, qui a fait valoir que l’intelligence artificielle prendrait le relais de les humains et nous obligent à abandonner notre vision anthropocentrique du monde.

Discours d’ouverture: Liam Young

La deuxième présentation principale de la journée a été prononcée par l’architecte spéculatif Liam Young, qui a expliqué comment les techniques de tournage peuvent nous aider à imaginer différents avenirs urbains et comment les architectes peuvent utiliser leurs compétences dans des domaines tels que le cinéma et le divertissement.

Les architectes pourraient avoir plus d’influence s’ils appliquaient leurs compétences aux jeux vidéo au lieu de concevoir des « maisons riches pour des gens riches », a-t-il déclaré au public dans sa conférence, qu’il a livrée sur un montage de clips de ses propres films.

Conversation: Concevoir pour l’économie circulaire

Le designer néerlandais Richard Hutten s’est affronté à Andrew Morlet, PDG de la Fondation Ellen MacArthur, dans cette conversation animée modérée par la rédactrice en chef de Dezeen, Amy Frearson.

Les deux intervenants n’étaient pas d’accord sur le rôle du plastique dans l’économie circulaire. « Le plastique en soi est un matériau incroyable », a déclaré Morlet. « Ce sont de telles conneries », a rétorqué Hutten, décrivant le plastique comme « le cancer de notre planète ».

Table ronde: entrepreneurs

L’architecte Dara Huang, le designer industriel Benjamin Hubert et le créateur de mode Roksanda Ilinčić ont expliqué comment ils ont bâti leur entreprise créative lors de cette table ronde animée par le directeur du contenu de Dezeen, Benedict Hobson.

Selon Huang, les créatifs devraient utiliser leur temps de travail dans d’autres entreprises pour commettre leurs erreurs les plus importantes. « Ne faites pas d’erreurs dans votre propre entreprise », a-t-elle déclaré au public de Dezeen Day.

Table ronde: réparer l’éducation

La table ronde finale de la journée a comporté un débat animé entre Neil Pinder, professeur d’architecture et de design à la Graveney School, Stacie Woolsey, diplômée en design qui a créé son propre cours de maîtrise, Patrik Schumacher, directeur de Zaha Hadid Architects, et Harriet Harriss, doyenne. de la Pratt Institute School of Architecture.

Schumacher a défendu la culture des longues heures d’architecture lors de la session, qui était animée par l’éditeur adjoint de Dezeen, India Block. Il a fait valoir que la protection des étudiants contre un travail trop dur pourrait conduire à un « monde socialiste de stagnation », ce qui a conduit Harriss à répliquer: « Il est très important de briser le mythe selon lequel des heures plus longues équivalent à la productivité ».

Discours d’ouverture: Dr Alexandra Daisy Ginsberg

Dezeen Day s’est terminé par une présentation liminaire par la designer et artiste Alexandra Daisy Ginsberg, qui a discuté de ce que signifie «créer un monde meilleur».

Elle a suggéré qu’une vision optimiste de l’avenir serait celle qui n’impliquerait pas les humains. « Nous sommes égoïstes – nous essayons de résoudre les problèmes par nous-mêmes », a-t-elle déclaré.