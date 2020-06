Regardez le retour de la Liga en Autriche gratuitement à la télévision et en direct

Jeudi à 22h00, la Primera Division revient de la pause de Corona: le FC Séville reçoit le grand rival du Betis Sevilla dans le derby de la ville. SPOX explique où le jeu peut être visionné gratuitement à la télévision, en direct et en direct.

Obtenez le mois d’essai gratuit de DAZN maintenant et soyez au Sevilla FC vs. Les Betis y vivent

Alors que le FC Séville est le premier poursuivant de Barcelone et du Real Madrid et flirte avec une place en Ligue des champions, le Betis Sevilla haletant autour de Nabil Fekir et classé 12e du classement.

Au cours des dix derniers derbies, le Betis n’avait pas grand-chose à signaler – seulement deux matchs pouvaient être gagnés, mais c’était sept défaites.

Derby de Séville: les dix derniers affrontements

Date Équipe à domicile Visiteurs Résultat Dim 10.11.2019 1: 2 Sam.13 avril 2019 3: 2 Dim 02.09.2018 dix Sam 12.05.2018 2: 2 Sam. 06.01.2018 3: 5 Sam 25.02.2017 1: 2 Mar 20.09.2016 dix Dim 24 avril 2016 2-0 Mar 12.01.2016 4-0 Mer 06.01.2016 0: 2

Vous pouvez donc voir le derby de Séville en direct aujourd’hui

La seule façon de voir le derby en direct en Autriche et en Allemagne est avec le service de streaming DAZN. Le match débutera à 22h00.

Pour célébrer le retour de la meilleure ligue espagnole, a DAZN a décidé de mettre ce jeu à la disposition de tous les fans du DAZN Diffusez la chaîne YouTube. Le flux est également à travers les pages spox.com, goal.com et kicker.de être disponible.

UNE DAZN– Vous pouvez obtenir un abonnement à partir de 11,99 euros par mois ou 119,99 euros par an et en plus du meilleur football européen et international (Ligue des Champions, Ligue Europa, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS) une grande variété Suivez les sports américains (NBA, NFL, MLB, NHL), le tennis, les fléchettes, la boxe, l’UFC, le hockey, le handball ainsi que les sports d’hiver et de sport automobile.

Obtenez votre mois d’essai gratuit maintenant et regardez la Liga en direct!

© getty

Le patron de la ligue n’exclut pas le retour des fans

Loin de la scène sportive, le patron de la ligue Javier Tebas a été le sujet de conversation en début de semaine. Il n’a pas exclu le retour des supporters dans les stades cette saison. « Je serais en faveur dès que possible et dans la mesure du possible », a déclaré Tebas. Espagne L’association de football RFEF avait précédemment exclu la possibilité de jouer devant un public uniquement dans certains stades – dans les villes où la lutte contre le virus corona a progressé. Cela compromettrait l’intégrité de la concurrence, ainsi que Espagne Le Premier ministre Pedro Sanchez a été arrêté.

Dans une interview télévisée, Tebas a déclaré qu’aucun joueur ou membre de l’équipe n’avait récemment été testé positif pour Covid-19. Bien sûr, malgré les mesures assouplies à travers le pays, il était toujours important d’être prudent. Avec plus de 27 000 morts et environ 240 000 cas d’infection Espagne l’un des pays les plus touchés par la pandémie dans le monde.

Tableau de la Liga 2019/2020