Regardez le fil de diffusion Cyberpunk 2077 Night City ici

Il a peut-être été repoussé à novembre, mais CD Projekt RED est toujours impatient de se montrer Cyberpunk 2077 avec le flux en direct Night City Wire d’aujourd’hui, qui contient des détails encore inconnus sur le jeu, ainsi qu’un nouveau gameplay.

le Cyberpunk 2077 Le flux Night City Wire commence à 9 h du Pacifique / 12 h de l’Est. Découvrez-le dans le flux Twitch intégré ci-dessous.

Cyberpunk 2077 Night City Wire Diffusion en direct

Après la diffusion, un certain nombre de fans, de journalistes et de créateurs de contenu seront en mesure de donner leur avis sur une version de démonstration pré-lancement qu’ils ont pu jouer, donc en plus des informations provenant de Night City Wire de CD Projekt RED directement , nous pouvons nous attendre à obtenir un certain nombre de regards plus nuancés sur le jeu à partir d’une variété d’autres points de vente.

S’il y a une impression pratique particulière que vous devriez vérifier, ce devrait être Parris Lilly, peut-être l’un des créateurs de contenu les plus passionnément excités qui n’a pas hésité à faire connaître son impatience pour Cyberpunk 2077.

Voici ce qui se passe demain: 1. Avant et après l’émission IGN pour Night City Wire à partir de 8h45 PT2. Les impressions pratiques sont mises en ligne sur ma chaîne juste après NCW3. Q&A en direct sur ma chaîne à 10h30 PT # Cyberpunk2077 https://t.co/5eMCImn4wP https://t.co/nR02C4lkiy – Parris (@ vicious696) 25 juin 2020

Cyberpunk 2077 a été retardé de septembre au 19 novembre dans le but d’ajouter du poli et de corriger des bogues (potentiellement en raison du travail à domicile que le studio a dû faire face à COVID-19), bien qu’il convient de noter que la nouvelle journée de lancement s’aligne curieusement avec quand de nouvelles consoles devraient sortir. Nous savons déjà qu’il obtiendra une version de nouvelle génération, alors peut-être que le retard aide également un fabricant de consoles (très probablement Microsoft) à le proposer comme titre de lancement de nouvelle génération, plutôt que comme port de lancement de dernière génération. Le timing est tout.

Quelques détails sur Cyberpunk 2077 ont surgi récemment, y compris le fait que les DLC vont être énormes (pensez à Witcher 3 niveaux de gros, au moins), ainsi qu’une quantité stupéfiante de PNJ dans la ville ayant leurs propres routines quotidiennes individualisées.