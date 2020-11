Regardez le court métrage Rat de Todd Strauss-Schulson de New York – / Film

Si vous parcourez Internet depuis les élections, il est bon que vous ayez rencontré des images et des photos d’un humain déguisé en rat géant qui se promenait dans la ville de New York, traînant une part de pizza géante ou prenant le métro. Bien que ce soit assez typique de New York et de toute sa bizarrerie, le rat à taille humaine est en fait le résultat du court-métrage bien intitulé Rat, réalisé par Todd Strauss-Schulson, le cinéaste derrière Un Noël très Harold et Kumar et N’est-ce pas romantique, et acteur de théâtre en vedette Jonothon Lyon en tant que rongeur titulaire.

Regarder le Rat court métrage ci-dessous pour voir

Court métrage Rat de Todd Strauss-Schulson

Dans un petit dossier médiatique envoyé par Todd Strauss-Schulson lui-même, le directeur a expliqué: «Nous sommes allés à Soho pour filmer quelque chose d’étrange, de doux et de mélancolique pour correspondre à nos humeurs et capturer l’énergie surréaliste de la ville bordée que nous aimons. Pendant le montage du film, Lyons est revenu en tant que rat, et de plus en plus d’images et de vidéos sont devenues virales en ligne et ont été retweetées par des personnes comme Michael Keaton, Mark Ruffaloet représentant américain Alexandrie Ocasio-Cortez.



C’est un court métrage si magnifiquement tourné, étrangement charmant. Qui aurait pensé qu’un rat géant et improvisé se précipitant autour de La Grosse Pomme pourrait faire une si jolie petite histoire? Il y a une tristesse chez ce rat vivant dans une ville qui semble ne plus répondre à la vermine, car il y a beaucoup moins de nourriture dans les rues et les sacs poubelles sont remplis de masques de protection. Mais comme beaucoup ont appris à faire face à la nouvelle normalité de 2020, le rat trouve toujours de la joie là où il le peut, surtout quand il rencontre un compagnon (joué par Emily Tung). Ou le fait-il?

Dans le court métrage, Strauss-Schulson montre à nouveau son penchant pour les séquences de chant et de danse glamour, après ses vacances spectaculaires avec Neil Patrick Harris dans Un Noël très Harold et Kumar et un moment de karaoké fantastique N’est-ce pas romantique avec Rebel Wilson. Si vous avez besoin de plus de preuves de ce qu’il peut faire avec une comédie musicale, regardez son court métrage Holesum que nous avons présenté en février 2019. Il est peut-être temps qu’il s’attaque à un long métrage musical?

Pour l’instant, nous attendons de voir le prochain effort de réalisateur de Todd Strauss-Schulson, une comédie intitulée Retraite silencieuse, avec lequel il a co-écrit Le film LEGO 2 l’écrivain Matthew Fogel. Le réalisateur travaille également sur une adaptation de la bande dessinée Frère zombie qui mettra en vedette Colin Firth. En attendant, rendez-vous sur son site Web Ulterior Productions pour découvrir certains de ses autres courts métrages.

