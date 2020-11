Regardez l’annonce ‘Give a Little Love’, qui chante la chanson et tout ce que vous devez savoir

Après des semaines d’accumulation, la publicité de Noël de John Lewis 2020 est enfin arrivée.La pièce maîtresse de la saison de battage publicitaire de Noël, l’effort de cette année change légèrement de cap avec une chanson originale spécialement commandée (plutôt qu’une couverture haletante) et un média mixte La newsletter i, dernières nouvelles et analyses, est lancée parallèlement à une campagne caritative menée conjointement par John Lewis et Waitrose sous le slogan «Give A Little Love», dans le but déclaré d’aider les familles en difficulté au milieu de la pandémie de Covid. gamme de scènes dans différents styles visuels (Photo: John Lewis) Quand la publicité de Noël de John Lewis 2020 sera-t-elle diffusée à la télévision? Après son lancement en ligne à 7h00 le vendredi 13 novembre, la publicité sera d’abord diffusée à la télévision pendant The Voice on ITV Le lendemain soir, il a tendance à arriver à la mi-novembre, avec l’effort de l’année dernière, mettant en vedette le dragon sujet aux accidents Edgar, tombant le vendredi 15 novembre. John Lewis a été lancé en 2007 et a conduit à une concurrence féroce entre l’entreprise et d’autres détaillants tels que Sainsbury’s et Marks and Spencer.Comme c’est souvent le cas avec les publicités festives dans le monde moderne, il existe une gamme de produits «Give a Little Love» en vente en ligne et dans les magasins de John Lewis et Waitrose, y compris le parapluie en forme de cœur présenté dans l’annonce.Tous les bénéfices iront à l’appel conjoint, qui soutient l’organisation caritative pour la pauvreté alimentaire FareShare et Home-Start, qui aide les parents dans le besoin. Une série de vignettes sont liées entre elles par le thème central de la gentillesse (Photo: John Lewis) Que se passe-t-il dans la publicité de Noël de John Lewis de cette année? Plutôt que de se concentrer sur un récit et un style continus, la publicité de deux minutes de cette année comprend une série de vignettes attachés ensemble par le motif du cœur au centre de la campagne de charité du détaillant.Ils sont représentés dans une gamme de styles, du dessin animé classique de bonhomme de neige et de l’argile à la Wallace et Gromitt à une vraie vie b oy et fille. En savoir plus Publicités de Noël 2020: D’Aldi et d’Amazon à Argos, les meilleures publicités à ce jour – et quand s’attendre John Lewis Les neuf passages ont été créés par huit artistes de haut niveau spécialisés dans différents styles, dont Chris Hopewell – l’homme derrière Radiohead et Les vidéos de Franz Ferdinand – et l’animateur français nominé aux Oscars Sylvain Chomet.Au fur et à mesure que les scènes progressent, les bonnes actions décrites coulent d’une histoire à l’autre, d’une fille aidant à déloger le football d’un garçon d’un arbre à un snoman aidant un automobiliste en détresse. illustre (selon John Lewis): «Comment les actes de gentillesse, grands et petits, peuvent se multiplier et avoir un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons en les transmettant aux autres.» La publicité de Noël de John Lewis est-elle bonne? Katie Grant, correspondant aux affaires de consommation pour i, déclare: «Tel est le buzz qui entoure la campagne annuelle du détaillant, il est largement considéré comme un visionnement essentiel à l’approche de Noël. «Cela peut sembler étrange, mais dans une année caractérisée par la panique, l’incertitude et la peur, la publication d’une publicité dont le but ultime est de nous convaincre de dépenser de l’argent que nous n’aurons peut-être pas pour des choses dont nous n’avons pas réellement besoin est une dose réconfortante. « Ce serait exagéré de décrire l’annonce comme un match pour l’offre sincère de The Hare and the Bear de 2013, mais cela ressemble à un retour en forme après le numéro saccharine Excitable Edgar de l’année dernière. » Commander une nouvelle chanson pour son festival L’offre apporte un changement rafraîchissant à la formule testée et éprouvée qui était devenue obsolète et prévisible. »Le parapluie en forme de cœur présenté dans l’annonce sera en vente dans les magasins John Lewis (Photo: John Lewis) Qui chante la chanson de l’annonce de Noël de John Lewis? Les années passées ont eu tendance à présenter des artistes établis couvrant des morceaux très appréciés dans un format dépouillé et mélancolique. Lily Allen, Elbow et Ellie Goulding font partie de ceux qui ont livré leur interprétation de chansons telles que « Swe » de Guns N ‘Roses et Child o ‘Mine »,« Somewhere Only We Know »de Keane et« The Power of Love »de Frankie Goes to Hollywood. Une exception notable est survenue en 2018, quand Elton John a occupé le devant de la scène avec son classique Your Song, que Goudling avait déjà couvert La chanteuse-compositrice britannique Celeste a remporté le prix de l’étoile montante britannique en 2019 (Photo: Tolga Akmen / AFP / Getty) Cette année, cependant, John Lewis a opté pour quelque chose de nouveau en enrôlant l’étoile montante Celeste pour enregistrer le morceau original A Little Love. Elle a déclaré: «Je me suis sentie honorée d’avoir été invitée à participer. Je voulais créer quelque chose qui semble classique mais qui reste fidèle à qui je suis en tant qu’écrivain et interprète. »Né à Los Angeles et élevé à Brighton, le chanteur anglo-jamaïcain a commencé à écrire de la musique et à jouer dans des groupes dès son adolescence. pour des artistes de danse et d’électronique comme Avicii, Tieks et Real Lies avant d’être repérée par son manager après avoir publié sa première chanson sur YouTube à l’âge de 16 ans.En 2017, elle a signé avec le label de Lily Allen Bank Holiday Records et a sorti son premier EP The Milk et Chérie et, après avoir remporté le prix de l’étoile montante britannique en 2019, elle a été couronnée BBC Music’s Sound of 2020 en janvier de cette année.

