Regardez la vitrine des jeux Xbox Series X de Microsoft en direct ici

Aujourd’hui est une journée énorme pour les joueurs, car nous avons enfin atteint la «nuit des micros» de Microsoft. (Il fait nuit quelque part.) Le spectacle mettra évidemment l’accent sur Halo infini, mais il s’agit d’une émission d’une heure uniquement axée sur les jeux, il reste donc beaucoup de temps pour montrer un tas de titres, des jeux des studios Microsoft aux développeurs tiers montrant des choses «optimisées pour la série X». Les dirigeants de Microsoft ont soutenu que cette vitrine ne comportera aucune annonce de matériel ou de service, alors ne vous attendez pas à ce que le prix ou la date de sortie de la Xbox Series X soit révélé pour l’instant.

L’émission débute officiellement à 9 h HP / 12 h HE, mais il y a actuellement un pré-spectacle mettant en vedette Geoff Keighley du Summer Game Fest ainsi que quelques invités d’autres points de vente. Après le spectacle d’une heure, il y aura un post-spectacle avec encore plus de révélations et de conversations qui devraient offrir des détails supplémentaires sur certains des jeux que nous voyons.

Bien que oui, nous sommes un site PlayStation, nous pensons toujours qu’il est important de regarder la vitrine des jeux Xbox Series X, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y aura certainement au moins quelques jeux tiers présentés. Comme dans les vitrines E3 en première partie des années passées, cette émission nous fournira certainement quelques aperçus des jeux à venir sur PS5 également.

Le second est de se faire une idée de la façon dont Sony pourrait «réagir», avec les allers-retours entre Microsoft et Sony propulsés par ces flux. Le flux de révélation original de la PS5 de Sony était en partie une réponse à la vitrine tierce de la Xbox Series X plus tôt cette année, et une grande partie du marketing de Microsoft pour la Xbox Series X a été centrée sur les services de Microsoft, plutôt que sur des exclusivités de console de nouvelle génération spécifiques.

Selon certaines rumeurs, Sony aurait un état de jeu PS5 à venir le 6 août. Bien que ce ne soit pas encore confirmé, le timing est logique à la fois du point de vue du suivi de cet événement Xbox et du fait que les consoles de nouvelle génération ne sont qu’à quatre mois et qu’il reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet.