Regardez la publicité de Noël Coca-Cola de Taika Waititi – / Film

Réalisateur Taika Waititi nous a apporté des rires fictifs tordus Ce que nous faisons dans l’ombre, délicieuse aventure de passage à l’âge adulte Chasse aux Wilderpeople, spectacle de bande dessinée hilarant avec Thor: Ragnaroket une satire aiguë Jojo Lapin. Cette année, avant de revenir derrière la caméra pour Thor: Amour et tonnerre, Waititi a décidé qu’il voulait faire couler des larmes de notre visage avec une nouvelle publicité épique de Coca-Cola pour Noël.

Dans la publicité, un père travaillant dans une ferme éolienne au milieu de l’océan rate la dernière chance pour que la lettre de sa fille au Père Noël soit récupérée par la poste avant Noël. Mais il ne laissera pas cela ruiner le Noël de sa fille. Il nage, grimpe, fait de l’auto-stop et traverse des glaciers, des lacs, des montagnes, des champs, des déserts, etc., tout cela pour qu’il puisse envoyer cette lettre au pôle Nord. Nous vous laisserons regarder ci-dessus au lieu de gâcher la fin, mais vous devriez préparer ces tissus.

Honnêtement, nous ne savons pas pourquoi ce type n’aurait pas pu simplement déposer la lettre dans une boîte aux lettres dans l’un des nombreux endroits qu’il a traversés sur le chemin du pôle Nord, mais peut-être que le temps était limité. De plus, cela aurait totalement ruiné la fin de toute façon. De son côté, Kris Robbens, directeur marketing chez Coca-Cola Great Britain a déclaré:

«Cette année, la saison de Noël devrait être plus significative que jamais. En tant qu’entreprise, Coca-Cola célèbre la saison des fêtes par le biais de sa publicité depuis les années 1920, avec des messages édifiants d’unité et de joie. Notre nouvelle publicité reflète la vraie magie de Noël: notre plus grande appréciation pour les êtres chers, le sens de la communauté et notre besoin d’être présents les uns avec les autres ce Noël, par-dessus tout. »