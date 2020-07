Regardez la première bande-annonce de gameplay pour Halo Infinite

Microsoft et 343 ont publié la première bande-annonce de gameplay pour Halo Infinite.

Le titre Xbox Series X et PC représente une mise à niveau visuelle massive.

Il y a aussi un grappin, un bouclier portable et d’autres nouveautés.

Vous n’avez plus à vous demander comment Halo se comportera sur Xbox Series X. Microsoft et 343 Industries ont publié la première bande-annonce de gameplay pour Halo Infinite, montrant près de neuf minutes d’action du jeu de tir de science-fiction alors que Banished vous traque sur un Anneau de halo.

Sans surprise, les graphismes sont le point culminant de la démo. La console Series X offre une mise à niveau visuelle massive, avec des environnements beaucoup plus riches qui sont «plusieurs fois» plus grands que ce que vous avez vu dans les deux derniers jeux Halo réunis. Il est également plus net dans l’ensemble, la campagne fonctionnant à une résolution allant jusqu’à 4K à 60 images par seconde. Il est également à noter que vous ne voyez aucun écran de chargement ou autre pause malgré l’environnement étendu.

Le gameplay, quant à lui, est classique de Halo – avec quelques rebondissements importants. En plus d’un plus large éventail d’armes et d’ennemis (y compris les bannis), vous disposez désormais d’un grappin pour vous rapprocher des ennemis ainsi que d’un bouclier portable pour repousser temporairement les assauts. Halo Infinite intègre également des cinématiques de manière plus transparente dans le gameplay, qu’il s’agisse de rassurer votre pilote nerveux ou d’affronter un vicieux chef de guerre Brute, Escharum.

L’équipe 343 promet un jeu conçu pour s’étendre «bien au-delà du lancement». Et ne vous inquiétez pas si vous êtes un joueur PC. Les développeurs prévoient une expérience «best-in-class» pour les joueurs Windows 10 avec des fonctionnalités spécifiques à la plate-forme.

Halo Infinite a toujours une date de sortie générique pour les vacances 2020, et il n’est pas clair si le jeu sera disponible en même temps que la Xbox Series X ou peu de temps après. Cependant, il est déjà évident que le jeu servira de vitrine technique à la nouvelle console.