Regardez la dernière journée de match sur la télévision gratuite et en direct

La finale de la deuxième division est on ne peut plus excitante. Après le redémarrage, le SV Ried a abandonné son avance pour revenir au sommet de l’avant-dernier tour – l’Autriche Klagenfurt est vouée à la victoire et à l’espoir. SPOX explique où les jeux de vendredi seront diffusés à la télévision gratuite et en direct.

Le SV Ried a célébré sa promotion en Bundesliga avec une énorme victoire 9-0. Le FAC n’avait aucune chance de gâcher le parti de promotion de la Haute-Autriche. Dans le même temps, SK Austria Klagenfurt a clairement remporté son match contre le Wacker Innsbruck. La victoire à domicile 6-1 n’a pas été suffisante pour les Carinthiens – en raison de la faible différence de buts, SK Austria est resté en 2e division.

2. Ligue: matchs de la 30e journée

Alors que le Rieder à domicile arrive à le faire avec le 14e FAC, Klagenfurt reçoit le cinquième Wacker Innsbruck.

Vendredi 31 juillet 2020 Ankick SV Ried – FAC Vienne 20h30 Autriche Lustenau – SKU Amstetten 20h30 SV Kapfenberg – Young Violets Austria Wien 20h30 Blau Weiß Linz – FC Dornbirn 20h30 Juniors OÖ – SV Horn 20h30 Autriche Klagenfurt – Wacker Innsbruck 20h30 Attaquant Steyr – FC Liefering 20h30 Grazer AK – SV Lafnitz 20h30

© GEPA

2ème championnat avec Ried & Klagenfurt: émission TV et livestream

Dans la course de championnat de la 2ème ligue, aucun match ne doit être manqué, car sur ORF Sport + le jeu de Ried se déroule contre les FAC. Le départ est à 20h15, tout comme le match Autriche contre Wacker, qui a lieu laola1.tv tu peux voir. Contrairement aux tours précédents, il n’y a nulle part où voir une conférence cette fois.

Alternativement, le ORF dans son TvThek un flux en direct pour la diffusion pour tous les utilisateurs de l’Autriche. À 23 h 35 suit ORF comme un résumé de tous les matchs de deuxième division vendredi.

De plus, l’ORF vous réserve un cadeau spécial, car le programme « La 2e ligue avant la finale – le bilan d’une saison de football unique », qui montre toute la saison, peut être vu sur Sport + à 8 heures du matin. Pour ceux qui ne peuvent pas être là si tôt, il y aura une répétition après les temps forts de la deuxième division à 00h00.

© GEPA

Classement en 2ème championnat avant l’avant-dernière journée

espace société Jeux g U V Déchiré +/- Points 1 29 19 4 6 64:39 25 61 2 29 18 7 4 59:35 24 61 3 29 14 8 7 70:47 23 50 4 29 13 6 dix 59:44 15 45 5 29 13 5 11 43:43 44 6 29 11 9 9 48:46 2 42 7 29 11 8 dix 42:33 9 41 8 29 9 11 9 40:40 38 9 29 dix 5 14 56:55 1 35 dix 29 9 8 12 47:62 -15 35 11 29 8 dix 11 40:55 -15 34 12 29 8 8 13 57:64 -7 32 13 29 7 11 11 32:42 -dix 32 14 29 9 7 13 47:57 -dix 31 15 29 7 9 13 38:48 -dix 30 16 29 6 4 19 34:66 -32 22

Si deux clubs ou plus ont le même nombre de points, le classement est déterminé comme suit: