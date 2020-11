Regardez la Crazy KleinVision AirCar en action

KleinVision, une société slovaque, a effectué des premiers tests sur son prototype de voiture volante appelé AirCar. Il peut se transformer de véhicule routier en véhicule volant en moins de trois minutes et simplement en appuyant sur un bouton.

L’idée des voitures volantes est en cours de développement depuis longtemps, mais nous sommes enfin en train de devenir une réalité. Une société slovaque nommée KleinVision a développé un prototype fonctionnel de voiture volante et c’est une innovation vraiment révolutionnaire. La société a récemment effectué le premier test de leur voiture volante, qu’ils appellent AirCar. Il peut essentiellement se transformer d’un véhicule routier en un véhicule volant en moins de trois minutes et simplement en appuyant sur un bouton.

Une société slovaque nommée KleinVision a développé un prototype fonctionnel de voiture volante.

KleinVision travaille sur leur idée d’une voiture volante depuis maintenant 30 ans. Ils croient que les voitures volantes peuvent être un futur grand public de la mobilité, étant utilisées à la fois pour les voyages de loisirs et autonomes, ainsi que pour un service de taxi commercial. Ce prototype de voiture volante a été présenté pour la première fois au public en 2019 lors de la China International Import Expo à Shanghai et maintenant, la société a publié les toutes premières séquences du prototype en action.

Fait intéressant, la KleinVision AirCar est propulsée par un moteur BMW. C’est une unité de 1,6 L et la société de recherche et développement affirme que l’unité voiture-avion a une puissance effective de 138 ch, avec une autonomie estimée à environ 1000 km. La société affirme même avoir déjà un acheteur pour son AirCar. La société est l’un des cinq constructeurs d’avions de sport à succès en Slovaquie. En fait, ils ont encore un autre prototype d’avion routier qui s’appelle l’AeroMobil.

Il s’appelle l’AirCar et est propulsé par un moteur BMW 1.6L. Les voitures volantes peuvent en effet être une réalité.

Lisez aussi: Tata fait un plongeon sur la prochaine Hyundai i20 avec l’Altroz!

On pourrait dire que l’AirCar est la cinquième génération de l’AeroMobil et qu’elle a été conçue par le professeur Stefan Klein, la même personne qui a également travaillé sur AeroMobil. KleinVision a mené avec succès ses premiers tests de l’AirCar à l’aéroport de Piestany en Slovaquie, qui comprenaient deux décollages et deux atterrissages. C’est une voiture / avion biplace qui pèse environ 1100 kg et est capable de transporter une charge supplémentaire de 200 kg par vol.

Lisez aussi: Moteur, variantes et caractéristiques de Nissan Magnite révélés avant le lancement!

L’idée de voitures volantes n’était autrefois considérée que comme un gadget et peut-être considérée comme possible uniquement dans les films de science-fiction. Les développements récents prouvent cependant que cela peut effectivement être une réalité et que cela va vraiment révolutionner le monde de la mobilité. L’industrie automobile traverse de toute façon une phase révolutionnaire en se tournant vers des sources d’énergie alternatives et de telles innovations ne font que la rendre encore plus intéressante.