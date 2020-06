Regardez la bande-annonce de Skyman, à venir dans les ciné-parcs 30 juin, VOD 7 juillet

Skyman est un nouveau film d’un des co-réalisateurs de Le projet Blair Witch, Daniel Myrick. Il est de retour avec un conte sur l’enlèvement extraterrestre qui brouille la frontière entre les faits et la fiction, tout en utilisant bien sûr un peu de séquences trouvées. Il obtiendra une version drive-in le 30 juin, puis un streaming VOD le 7 juillet. Il étoiles Michael Selle, Nicollete Sweeney, et Faleolo Alailima et est produit par Joseph Restaino, Daniel Myrick, Anthony Pernicka, et William Surgeon. Comparaisons entre Skyman et le film Myrick est le plus célèbre pour sera inévitable, aussi juste ou injuste soit-il. Il doit être difficile de sortir d’un film comme l’ombre de Blair Witch, même toutes ces années plus tard. Peut-il le retirer? Vous pouvez regarder le Skyman bande-annonce, lisez le synopsis et regardez la bande-annonce du film ci-dessous.

Synopsis et affiche de Skyman

« En 1987, quelques jours seulement après son 10e anniversaire, Carl Merryweather a secoué la communauté locale des nouvelles quand il a affirmé qu’il avait reçu la visite d’une forme de vie extraterrestre. Des décennies obsessionnelles plus tard, Carl a pour mission de retrouver l’être qu’il appelle «le Skyman» non seulement pour prouver que les sceptiques ont tort, mais pour finalement trouver son véritable sens du but. Grâce à des vidéos personnelles de première main entrelacées avec des séquences d’actualités et entretiens, Skyman est une étude audacieuse et convaincante du monde fascinant et incontestable de la sous-culture ovni. «

Skyman stars Michael Selle, Nicollete Sweeney et Faleolo Alailima et est produit par Joseph Restaino, Daniel Myrick, Anthony Pernicka et William Surgeon. Il sortira le 30 juin, avec une sortie en VOD la semaine suivante le 7 juillet.

