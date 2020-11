Regardez la bande-annonce de la saison la plus heureuse de la comédie romantique de vacances de Hulu

Comédie romantique de vacances à Hulu La saison la plus heureuse a lancé sa bande-annonce cet après-midi. Le film, avec Kristen Stewart et Mackenzie Davis, parle d’un couple de lesbiennes qui rentre à la maison pour les vacances pour rencontrer sa famille, qui ne connaît pas la nouvelle relation de leur fille, ou même qu’elle est gay. Le film joue également Alison Brie, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Mary Holland, Burl Moseley, Victor Garber et Mary Steenburgen, et le film est réalisé par Cléa DuVall. Elle a également co-écrit le film avec Mary Holland. Cela était prévu pour les théâtres avant l’arrêt de la pandémie, et Hulu l’a cassé. Vous pouvez voir la bande-annonce de La saison la plus heureuse en bas.

Synopsis de la saison la plus heureuse

« Rencontrer la famille de votre petite amie pour la première fois peut être difficile. Il est encore plus difficile de planifier une proposition au dîner de Noël annuel de sa famille – jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’elle ne sait même pas qu’elle est gay – est encore plus difficile. Quand Abby (Kristen Stewart) apprend que Harper ( Mackenzie Davis) a gardé leur relation secrète vis-à-vis de sa famille, elle commence à remettre en question la petite amie qu’elle croyait connaître. Happiest Season est une comédie romantique de vacances qui capture de manière hilarante la gamme des émotions liées au fait de vouloir l’acceptation de votre famille, d’être fidèle à vous-même, et essayez de ne pas gâcher Noël. Alison Brie, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Mary Holland, Burl Moseley, Victor Garber et Mary Steenburgen co-vedette dans une photo qui capture la gamme des émotions liées à vouloir l’acceptation de votre famille, être fidèle à vous-même et essayer de ne pas gâcher Noël. «

La saison la plus heureuse, avec Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Mary Holland, Burl Moseley, Victor Garber et Mary Steenburgen fera ses débuts sur Netflix le 25 novembre, juste avant Thanksgiving et juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

