Regardez Katy Perry et sa pépite de chien faire un pachyderme complet pour chanter «Baby Mine» de «Dumbo» (vidéo)

Twilight Time s’arrête et lance la vente finale de Blu-ray

ComingSoon.net est triste d’annoncer que Twilight Time, l’un des labels spécialisés de vidéos personnelles les plus appréciés, ferme ses portes. Connu pour la sortie de films de studio classiques et moins connus et de films cultes en séries limitées à 3000 exemplaires, Twilight Time ne sortira plus de titres et cessera toutes ses opérations cet été.

En conséquence, ils seront également le 30 juin. D’ici là, il y aura une réduction de prix unique de tous les titres Twilight Time – les nouveaux prix en vigueur immédiatement seront de 3,95 $, 6,95 $ et 11,95 $. Cliquez ici pour acheter la vente finale!

Dix pour 115 $ spécial: Cette offre a été poursuivie et mise à jour pour inclure TOUS les titres dans la fourchette de prix supérieure. Les économies sont automatiquement appliquées lorsque vous achetez un groupe de dix dans la catégorie de prix de 11,95 $.

Voici une déclaration de l’entreprise:

Après neuf ans d’opérations réussies dans lesquelles 380 films des années 1930 aux années 2010 ont été diffusés sur DVD et disque Blu-ray, le label de vidéo maison Twilight Time fondé par les vétérans des studios et cinéastes hollywoodiens Brian Jamieson et le regretté, très célébré Nick Redman, ne sortira aucun autre titre et nous terminerons les opérations cet été. Un marché en évolution, la hausse des coûts des acquisitions de titres et le décès du partenaire de longue date et porte-parole de la société, Nick Redman, sont les principales raisons de la fermeture.

Lors de son lancement en 2011, Twilight Time a été le pionnier du concept de mise sur le marché de films rares et distinctifs de tous les genres en 3000 éditions limitées, disponibles exclusivement sur deux sites Web: Screen Archives Entertainment et plus tard Twilight Time Movies. Cela a permis aux cinéphiles dévoués d’obtenir des copies physiques de titres très recherchés qui ne disposaient pas d’espace de stockage dans les magasins locaux de brique et de mortier. Nick a bien nommé l’entreprise Twilight Time, car finalement le concept de film comme bien matériel aurait une «date de péremption», peut-être plus tôt que tard. Nick a dit une fois: «Au début, nous n’avions jamais envisagé d’être autour pendant près d’une décennie avant qu’il ne soit temps que le soleil se couche sur l’entreprise.»

Pendant ce temps, le catalogue Twilight Time a inclus des films légendaires des bibliothèques de Twentieth Century Fox, Sony Pictures, MGM / United Artists, Universal Studios, Film 4, Protagonist Pictures, Toei Company et d’autres entités, et a présenté de nombreux Academy Award®- et des titres primés internationaux. Grâce aux 30 ans et plus de Nick Redman en tant qu’historien de la musique de film et conservateur primé, la plupart des sorties ont inclus des pistes synchronisées de musique isolée ou de musique et d’effets qui ont fourni une plate-forme rare pour les compositeurs loués et méconnus si vitaux pour le processus de réalisation. De nombreuses offres ont également fourni des pistes informatives de commentaires audio impliquant le co-fondateur Redman et une foule d’historiens du cinéma de renommée internationale qui ont contextualisé et amélioré de manière experte l’expérience de visionnement.

Depuis le début, les principaux acteurs de Twilight Time – l’essayiste et contributeur aux commentaires Julie Kirgo, le concepteur de packaging Louis Falzarano, le rédacteur de bande originale / historien de la musique Mike Matessino, le superviseur de la création de disques Jeff Jewett et notre coordinateur de projet Mike Finnegan – ont joué un rôle essentiel rôles de classe dans cette aventure unique. Nous voulons également reconnaître l’aide extraordinaire de nos partenaires de distribution et de marketing aux Screen Screen et Twilight Time Movies. Plus important encore, du fond du cœur, nous vous remercions, le collectionneur de films reconnaissants. Vous nous avez soutenu tout au long de ce merveilleux voyage et nous espérons que vous continuerez à le faire pendant que ces titres «uniques» en série limitée vous sont toujours accessibles.