Regardez Dogs Legion Delay permettre aux développeurs d’étendre la fonctionnalité «Jouer en tant que n’importe qui»

Ubisoft avait initialement prévu de sortir Watch Dogs Legion au printemps dernier. À la suite de Les Division 2 et Ghost Recon Breakpoint’s Cependant, les lacunes Chiens de garde le suivi a reçu un coup de pouce. Bien que les développeurs d’Ubisoft Toronto aient été initialement dévastés par le retard, ils ont réfléchi à la façon dont cela pourrait bénéficier au projet à long terme. Apparemment, l’extension de la fonctionnalité très appréciée « Jouer comme n’importe qui » compte comme l’amélioration la plus notable.

Le directeur créatif Clint Hocking a déclaré à IGN que la date de sortie reportée était d’abord «dévastatrice». Après tout, le projet était presque terminé, les développeurs travaillant sous l’hypothèse que «nous allons fermer cela et le sortir». Mais le temps supplémentaire travaillé en faveur du studio de Toronto, en particulier en ce qui concerne la fonctionnalité qui permet aux joueurs d’assumer le rôle de tout Watch Dogs Legion PNJ.

Hocking a noté qu’il y a un nouveau niveau de «polissage» et de «clarté» au projet global, avant d’expliquer,

… La chose la plus importante que je pense que nous ayons faite est d’ajouter beaucoup plus de raffinement aux traits et aux capacités que vous trouvez sur les personnages du monde, et de meilleures façons de les regrouper en individus. En conséquence, nous avons beaucoup de personnages sympas qui émergent de ces grands traits.

Ainsi, les joueurs peuvent anticiper des compétences plus variées des personnages qu’ils recrutent. Un exemple est qu’un propriétaire de chantier de construction qui se double d’un architecte peut entrer sur le site sans être dérangé, équipement de sécurité et tout. Pourtant, un travailleur de la construction sur le même site peut se promener avec un pistolet à clous à la main, ainsi que l’accès à des drones.

Des touches de cette nature ajoutent une touche stratégique à Légion gameplay de base et travailler pour répondre aux besoins du joueur à tout moment. De même, le système de progression a reçu un raffinement qui lui est propre. Désormais, les joueurs ont la possibilité d’expérimenter autant de recrues qu’ils le jugent bon, sans être punis pour ne pas se concentrer sur un nombre sélectionné.

Légion Les moments de vue d’ensemble ont également été révisés. Selon Hocking, cela est particulièrement évident dans les soulèvements. Tout au long du jeu, les joueurs accompliront des tâches dans les arrondissements de Londres qui culmineront par une «mission de libération de l’arrondissement» – un «rythme» personnalisé qui offre des possibilités de jeu uniques et un défi soigné. Par la suite, les habitants de l’arrondissement augmenteront, ce qui facilitera leur recrutement. À leur tour, les forces d’Albion sont éliminées. «Cela donne vraiment l’impression de reprendre la ville», a conclu Hocking.

Watch Dogs Legion arrive sur PS4, PC et Xbox One cet automne le 29 octobre. Des versions de nouvelle génération sont en cours d’élaboration, mais n’ont actuellement pas de date de sortie solide. Ceux qui achètent le nouveau titre sur PS4 / Xbox One bénéficieront d’un accès gratuit à une mise à niveau de nouvelle génération sur PS5 / Xbox Series X.

[Source: IGN]