Regardez deux astronautes faire une sortie dans l’espace historique à l’extérieur de la Station spatiale internationale en ce moment!

Les astronautes de la NASA Chris Cassidy et Bob Behnken sont sur le point de réapparaître dans le noir.

Le duo de sorties dans l’espace fera une quatrième excursion en dehors de la Station spatiale internationale (ISS) pour Expedition 63 Today (21 juillet), et vous pouvez regarder le tout en direct ici sur Space.com, gracieuseté de NASA TV, ou directement via le site Web de l’agence. . La sortie dans l’espace a commencé à 7 h 12 HAE (11 h 12 GMT).

Les deux astronautes, sur le point de se lancer chacun dans leur 10e sortie dans l’espace en carrière et dans la 300e sortie dans l’espace impliquant des astronautes de la NASA, ont zoomé tellement en avance sur le calendrier lors de leur dernière activité extravéhiculaire jeudi 16 juillet qu’ils ont tous terminé le travail de remplacement de batterie prévu le 21 juillet.

Au cours de leurs sorties dans l’espace ensemble, les astronautes ont poursuivi leurs travaux pour échanger 48 batteries nickel-hydrogène vieillissantes des panneaux solaires de la Station spatiale internationale contre 24 batteries lithium-ion plus efficaces, qui devraient maintenir la station sous tension au moins jusqu’en 2024. Après la sortie dans l’espace d’aujourd’hui, seulement une batterie lithium-ion supplémentaire doit être installée pour terminer la mise à niveau de 3,5 ans effectuée par plusieurs équipes. La date d’installation de la batterie n’a pas encore été annoncée.

Le travail de la batterie étant en grande partie terminé, rapporte le blog ISS de la NASA, Behnken et Cassidy devraient entretenir la structure en treillis tribord de la station, où se trouvent les nouvelles batteries. Ils travailleront également sur le module US Tranquility pour le préparer pour un nouveau sas commercial de NanoRacks qui supportera les futurs modules commerciaux. (Le sas sera livré plus tard cette année via un vol SpaceX).

Ce seront deux semaines chargées à la Station spatiale internationale après la fin de cette sortie dans l’espace, ajoute le blog.

La Russie doit lancer un navire de ravitaillement Progress le jeudi 23 juillet à 10 h 26 HAE (14 h 26 GMT ou 20 h 26, heure locale à Baïkonour, au Kazakhstan). À bord du vaisseau spatial, il y aura près de trois tonnes de nourriture, de carburant et de fournitures pour l’équipage de l’Expedition 63, et il devrait accoster à la station spatiale 3,5 heures après le lancement.

Environ une semaine plus tard, le coéquipier de Behnken et de l’Expédition 63, Doug Hurley, quittera la station à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon. SpaceX et la NASA prévoient de ramener l’équipage sur Terre le 1er août, selon la météo. Si tout se passe comme prévu, ils éclabousseront 19 heures après le désamarrage, le 2 août, au large de la côte du golfe de Floride. Ils sont devenus les premiers astronautes lancés en orbite sur un véhicule d’équipage commercial le 30 mai.

