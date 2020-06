Regardez Destiny 2 Year 4 Reveal Here avant le lancement de la saison des arrivées

Bungie est sur le point de diffuser le Destiny 2 L’année 4 révèle aujourd’hui à 9 h PT / 12 h HE. Non seulement il doit nous donner un aperçu de l’avenir de Destiny 2 à venir cet automne, mais il dévoilera enfin ce qui attend dans la saison 11 d’aujourd’hui.

Nous ne savons pratiquement rien de ce qui s’en vient pour Destiny 2. C’est un moment rare dans l’histoire de la franchise, où nous avons généralement au moins une idée de ce qui va suivre quand une saison est littéralement à quelques heures du lancement. Aujourd’hui, cependant, la saison 10 se couche pour faire place à la saison 11 et Bungie n’a pas dit grand-chose à ce sujet en termes d’histoire et de contenu. Même le nom – Season of Arrivals – est venu d’une fuite sur le PSN, pas de Bungie.

Une heure avant la réinitialisation quotidienne d’aujourd’hui qui mettra en ligne la nouvelle saison, Bungie organise un grand flux pour révéler l’avenir de Destiny 2. Il s’agit de la révélation annuelle de Bungie de la prochaine extension majeure de l’automne – dévoilée cette année par une paire de bandes-annonces intrigantes – et probablement, un aperçu de ce qui accueillera les joueurs une heure plus tard dans Season of Arrivals.

Regardez la révélation de Destiny 2 Year 4

Regardez la révélation complète en direct ici à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE. Assurez-vous d’obtenir les dernières informations Destiny 2 mettez à jour le téléchargement avant de le faire afin d’être prêt à passer à la saison des arrivées dès son lancement.

La

La saison des arrivées est Destiny 2 11e saison et clôturera le Shadowkeep chapitre du jeu. Après le récent événement en direct qui a vu Raspoutine faire exploser le Tout-Puissant en direct pour une foule de gardiens, il a laissé la communauté attendre la suite. Les joueurs ont souvent demandé plus de mystère à Bungie, et c’est le plus proche que nous ayons jamais atteint d’un lancement de saison sans savoir ce qui va suivre. C’est un pari risqué de la part de Bungie, mais si le prochain chapitre du jeu répond aux attentes, peut-être que les joueurs le découvrant par eux-mêmes sont exactement ce qu’il faut pour raviver la passion de la communauté autour du jeu après la saison 10, ce qui a laissé beaucoup de gens déçus.