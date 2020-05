Regardez comment Maruti Swift bat les motos hors route lors de courses tout-terrain

Voici une vidéo dans laquelle la nouvelle Maruti Swift fait du tout-terrain et fait de la course avec des motos hors route et des quads. Découvrez la vidéo maintenant!

Maruti Swift pourrait être la berline sportive idéale et la plus abordable en Inde. Sa forme et son style s’inspirent de sa version hot-hatch dans les pays européens. Voici une vidéo où vous pouvez voir les capacités de la Swift comme une machine tout-terrain aux prises avec des DIRT BIKES ET QUAD BIKES!

Il s’agit donc de la troisième et dernière génération de Swift que nous avons. Pour la protection contre le tout-terrain, il reçoit à l’avant des pneus de rallye qui bénéficient d’un double usage. Étant donné que le tout-terrain se fait sur du sable, rouler avec des pneus normaux ne le ferait pas fonctionner. La raison de les mettre uniquement à l’avant est parce que c’est une voiture à traction avant et que vous avez besoin de plus de traction à l’avant.

Ensuite, il y a des plaques métalliques installées pour empêcher la boîte de vitesses et d’autres composants de racler. Avec juste ces deux réglages, le Maruti Swift est parti pour certaines courses hors route. Il se heurte à deux motos hors route et à un quad, tous deux uniquement conçus pour le tout-terrain. Voyez comment l’action se déroule.

En quelques minutes, le pare-chocs vers le feu antibrouillard gauche se détache. Les gens font quelques ajustements et s’associent pour terminer la course. Vers la fin, nous pouvons voir que Swift les dépasse progressivement et se rapproche de la victoire. Le vainqueur de la course n’est pas visible dans la vidéo.

Le Swift dans la vidéo est le même que celui que nous avons en Inde. Il fonctionne sur un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. Le moteur MJD de 1,3 litre a été interrompu l’année dernière en raison des normes BS6. Désormais, la Swift à essence uniquement est associée à une transmission manuelle à 5 vitesses et à une AMT à 5 vitesses.

Les caractéristiques de sécurité à bord du Swift comprennent deux airbags, l’ABS avec EBD, des capteurs de stationnement arrière, des IRVM à atténuation automatique et une caméra de stationnement arrière. La trappe est au prix de Rs 5,19 Lakhs à Rs 8,02 Lakhs (ex-showroom). Vous voulez voir comment cette vidéo a été réalisée? Regardez-le ci-dessous!