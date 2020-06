Regardez cette magnifique Ford Focus transformée en Speedster en Russie!

Construit dans un humble hangar de voiture en Russie, il s’agit d’une Ford Focus de troisième génération qui a été modifiée en Speedster avec l’apparence d’une Focus de quatrième génération. Et c’est une modification de voiture bien faite.

Ford ne vend pas la berline Focus ici en Inde, mais c’est une berline premium extrêmement vénérée sur certains marchés à l’étranger. Et c’est principalement à cause de son plaisir à conduire la nature. Ford vend même un dérivé de performance de la Focus, la Focus RS et son droit là-haut avec Golf GTis dans plusieurs marchés européens. Comme la plupart des Ford, la maniabilité et la conduite restent un point fort de la Focus. Et si cela ne suffisait toujours pas? Et si vous vouliez un peu plus de sensation de supercar, peut-être la sensation de vent dans vos cheveux.

Il s’agit d’une Ford Focus qui a été modifiée pour devenir une Speedster à Saint-Pétersbourg en Russie.

C’est exactement ce qu’a fait un humble hangar à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ils ont coupé le toit d’une Ford Focus et pas seulement cela, mais ont repensé toute la voiture pour ressembler à une Speedster moderne. Il a l’air si beau en fait que vous pourriez presque croire qu’il a été construit par Ford lui-même. Et bien que cette voiture semble porter la peau d’une Focus de quatrième génération, il s’agit en fait d’une Focus de troisième génération sous la peau.

Mais pourquoi quelqu’un entreprendrait-il un projet aussi bizarre de toute façon? Eh bien, il s’avère que Ford ne vend pas encore la Focus de quatrième génération actuelle en Russie. Mais cet atelier de réparation Ford était si désespéré d’avoir un Focus de quatrième génération pour lui-même qui a décidé d’en construire un. Eh bien en quelque sorte, car ils sont allés trop loin avec cela et avec goût. Convertir une berline à hayon sensible en un magnifique speedster a dû être un défi d’ingénierie.

Cette Focus Speedster est propulsée par le moteur turbo essence de 2,0 L de Ford avec une puissance de 252 ch.

Toutes ces carrosseries que vous voyez sur la voiture sont d’origine de la Focus de quatrième génération. Bien sûr, il y a eu une quantité importante de retouches sur les panneaux de carrosserie d’origine pour faire ressortir cette belle forme. Les piliers, le toit, le pare-brise et le hayon ont tous été coupés. Comme vous pouvez le voir, cette voiture n’a pas de portes et les panneaux latéraux de carrosserie ont donc dû être retravaillés en une seule pièce avec un beau revêtement. Vous sautez directement pour monter dans la voiture, c’est vrai. Le tableau de bord a en outre dû être reculé de 50 mm pour allonger le capot et les sièges arrière ont été retirés pour créer un Speedster biplace dédié.

Nous devons admettre que ce travail de modification a été fait avec beaucoup de goût.

Sous le capot, cette Focus Speedster est propulsée par le moteur turbo essence de 2,0 L de Ford qui délivre 252 ch de puissance et le moteur est accouplé à une boîte de vitesses automatique. C’est beaucoup de puissance pour ce qui est essentiellement un hayon dépouillé qui n’a même pas le poids de son toit. Mais si cela ne vous semble toujours pas suffisant, ce Focus Speedster est en outre livré avec quelques bits de performance qui lui ajoutent encore plus de puissance. Les chiffres exacts ne sont cependant pas connus. Mais nous devons admettre que ce projet a été mené avec beaucoup de goût et le résultat est une voiture très magnifique et ambitieuse.