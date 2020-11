Regardez ces 8 paramètres pour améliorer votre expérience PlayStation 5

Si vous avez eu la chance d’acquérir une console PlayStation 5, félicitations! Vous avez battu des milliers d’autres personnes et littéralement des milliers de robots. Vous pouvez maintenant jouer à la petite liste de jeux de nouvelle génération et profiter de fonctionnalités intéressantes telles que le retour haptique sur les contrôleurs DualSense.

Il existe également un tas de nouvelles options dispersées autour de la nouvelle interface utilisateur, qui vous aideront à peaufiner votre PlayStation 5 pour être encore plus agréable. Nous avons fait le tour des nouvelles options et nous pensons que ce sont les meilleurs changements à apporter sur votre nouvelle PS5 brillante. Certains peuvent avoir été traités lors de la configuration, mais d’autres vous feront fouiller dans les menus de paramètres. Ne vous inquiétez pas, nous vous montrerons le chemin.

Voici les choses que vous devriez changer sur votre PlayStation 5

Ajustez vos paramètres d’alimentation: La PS5 vous permet d’avoir plus de contrôle sur la puissance qu’elle tirera du mur. La plupart de ces ajustements ne se produisent que lorsque votre console est mise en «mode repos», avec des éléments tels que la durée pendant laquelle elle restera inactive avant de s’éteindre, ou si vous souhaitez qu’elle télécharge les mises à jour lorsqu’elle est en «mode repos». Vous aurez la possibilité de changer cela lors de la configuration initiale, avec plusieurs profils et d’autres préréglages pour choisir exactement comment vous voulez que votre PS5 se comporte.

Confidentialité par conception: Vous serez invité à choisir parmi quatre paramètres de confidentialité lors de la première configuration, comme Social et ouvert ou Solo et concentré. Ceux-ci limitent le nombre de personnes qui peuvent voir votre profil et qui peuvent vous contacter lorsque vous êtes en ligne. Vous pouvez personnaliser ces quatre paramètres à partir du Utilisateurs et comptes onglet dans le principal Réglages app, vous permettant d’avoir un contrôle total sur votre vie privée et la façon dont vous voulez être social sur le PlayStation Network.

Décidez si vous voulez des performances ou de la fidélité: La PS5 vous permet de hiérarchiser les fréquences d’images ou la résolution, parfait pour personnaliser votre gameplay selon vos propres préférences. Dirigez-vous vers Jeu / application de données enregistrées dans les paramètres et sélectionnez préréglages de jeu

Contrôlez votre contrôleur: La partie du menu des paramètres qui traite de vos nouveaux contrôleurs DualSense contient une multitude de paramètres à modifier. Les choses habituelles concernant l’inversion de l’axe du joystick y vivent, tout comme les paramètres pour modifier l’intensité de l’effet à partir des nouveaux déclencheurs adaptatifs et du retour haptique.

Ajustez le HDR: Je dois vous dire que je ne trouve pas vraiment le HDR dans autre chose que dans les photographies, mais si votre téléviseur peut donner une image HDR décente et que vous aimez le look, qui suis-je pour dire non? La PS5 vous permet d’ajuster la luminosité et le contraste pendant la configuration, mais vous voudrez peut-être passer du temps après avoir terminé la configuration, car nous savons tous que vous parcourrez ces menus pour commencer à jouer à votre premier jeu.

Alerte spoil!: Saviez-vous que vous pouvez configurer le PlayStation Store pour qu’il ne vous montre pas de clips ou d’images contenant des spoilers potentiels? Eh bien, maintenant vous le faites, alors dirigez-vous vers Jeu / application de données enregistrées dans les paramètres principaux et cliquez sur Préréglages de jeu pour choisir votre niveau d’alerte spoiler.

Choisissez votre difficulté par défaut: Encore une fois dans le Jeu / application de données enregistrées section, sous Préréglages de jeu, vous pouvez choisir la difficulté sur laquelle vous voulez que les jeux démarrent par défaut. Bien sûr, vous devrez peut-être modifier des jeux individuels car la difficulté d’un jeu donné est assez subjective, mais ce sera un bon point de départ.

Jouez avec le sous-menu: Appuyer sur le gros bouton PlayStation lorsque vous êtes dans un jeu fera apparaître cette superposition super pratique, remplie de tout, des paramètres sonores à l’appairage de vos écouteurs. Spotify peut être lié ici pour que vous ayez vos morceaux préférés à portée de main, et les paramètres VR sont également facilement accessibles. Vous pouvez également personnaliser ce que ce sous-menu montre, ce qui en fait un guichet unique pour contrôler vos fonctionnalités et jeux les plus utilisés.

Amusez-vous avec votre nouvelle console pendant les vacances!

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous la PS5? Vous prévoyez d’en obtenir un après la fin de la folie? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

