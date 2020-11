REGARDER: Un fan de Harry Potter crée le parc de Poudlard dans Tony Hawk’s Pro Skater

Le redémarrage en 2020 du Pro Skater de Tony Hawk a stimulé le succès de la franchise. La création de cartes personnalisées était la fonctionnalité qui avait rendu le titre original extrêmement populaire. Les joueurs peuvent construire leurs cartes et niveaux personnels dans le jeu et mettre à l’épreuve leurs compétences de patinage. La dernière édition du jeu a introduit le partage de cartes personnalisées entre les joueurs. Avec cette fonctionnalité, les joueurs ont réalisé qu’ils peuvent non seulement montrer leurs compétences de patinage, mais aussi leur créativité.

Depuis la sortie du jeu, les joueurs ont créé de nouvelles cartes et mondes fantastiques. Gamespot a rapporté avoir vu des skateparks inspirés de Spyro et Smash Bros au Delfino Plaza de Super Mario Sunshine. Cependant, Redditor Skramblez a surpassé beaucoup de ces projets avec sa dernière création.

L’utilisateur de Reddit recrée le château de Poudlard en tant que carte Pro Skater de Tony Hawk

Skramblez ne pouvait naturellement pas aller à Poudlard pour apprendre la magie à cause du fait ennuyeux qu’elle n’existe pas vraiment. Cependant, cela ne l’a pas empêché de créer de la magie. Le Redditor est allé de l’avant et a exprimé son amour pour le fandom de Harry Potter en créant une carte qui ressemble au château de Poudlard.

Bien qu’il ne puisse pas faire une réplique exacte en raison du manque de ressources du jeu, il est venu assez près.

Le parc de Poudlard comprend la célèbre «Grande Salle» des livres et des films. La salle présente également les drapeaux des quatre grandes maisons de l’école. De plus, le parc comprend également les hautes tours du château et les jardins et cours de l’école.

Skramblez a également ajouté des personnages ressemblant à ceux de la série de fiction populaire. Par conséquent, les joueurs peuvent vivre une expérience beaucoup plus pertinente en se promenant dans les salles du château sur leurs patins en tant que personnages qui ont autrefois traversé ces mêmes salles.

Gamespot rapporte également, « Ce n’est pas la première carte personnalisée ringarde de Skramblez – Redditor a également réalisé Peach’s Castle de Super Mario 64, City Escape from Sonic Adventure 2, ainsi que la carte Hyrule Castle Smash Bros que nous avons présentée ici le mois dernier.

Malheureusement, la pleine capacité de la carte n’est disponible que pour les utilisateurs de PC. Bien que les joueurs sur consoles puissent jouer sur la carte, ils ne peuvent pas accéder aux niveaux. Ils devront créer leurs propres niveaux pour jouer sur la console.

Partager : Tweet