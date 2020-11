REGARDER: Naomi Osaka révèle comment Play Station l’aide à improviser son tennis

La star japonaise Naomi Osaka est l’une des principales forces du WTA Tour. Elle a remporté jusqu’à présent 3 titres du Grand Chelem, dans ce qui semble seulement se prolonger avec le temps. Son plus récent était le championnat US Open 2020. À l’US Open 2018 et à l’Open d’Australie 2019, Osaka a remporté ses deux premiers titres en simple du Grand Chelem lors de tournois consécutifs du Grand Chelem.

Naomi est née au Japon d’un père haïtien et d’une mère japonaise. Ayant ses racines en Asie, elle a un goût commun comme tous les Asiatiques, le jeu.

Récemment, elle a mis la main sur la nouvelle Play Station 5. Interrogée sur son expérience, elle a dit «C’est mon rêve d’enfance. C’est très différent car j’utilise le contrôleur de bloc PS4. Entre les entraînements de tennis et les matchs, je serais sur la Play Station pratiquement toute la journée. »

Naomi Osaka, du Japon, célèbre avec le trophée du championnat après son match contre Victoria Azarenka de Biélorussie (non représentée) lors de la finale du simple féminin le treizième jour du tournoi de tennis US Open 2020 à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center. | REUTERS

Lire aussi: http: // «Difficile de s’en sortir»: Pete Sampras pense que Novak Djokovic lui donnerait du fil à retordre

Le succès de Naomi Osaka hors du court

Osaka est l’un des athlètes les plus commercialisables au monde. Elle a capitalisé sur son statut de championne du Grand Chelem. En 2020, elle détient l’étiquette d’être «l’athlète féminine la mieux rémunérée» non seulement dans le tennis mais dans tous les sports. Elle a également été incluse dans la liste annuelle de Time des «100 personnes les plus influentes au monde» en 2019 et 2020.

Tout en partageant son expérience de jeu sur sa nouvelle console, elle a ajouté « Le jeu est un peu relaxant à moins que je ne devienne compétitif. Vous ne pensez vraiment à rien au monde et vous vous sentez tellement immergé que vous ne pensez même pas à ce qui se passe.

Osaka s’est retiré de l’Open de France en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Avec l’annulation de la finale WTA à Shenzhen, le tennis féminin reprendra l’année prochaine. Nous espérons qu’elle aura suffisamment de temps pour récupérer afin de pouvoir poursuivre sa réussite devant les tribunaux.

Partager : Tweet