Où voir tous les films de la saga Harry Potter en streaming ?

Les films Harry Potter restent très appréciés même si la franchise a plus de 20 ans. Voici où regarder tous les films Harry Potter en ligne, y compris les films Les animaux fantastiques et le spécial 20e anniversaire, Retour à Poudlard. Depuis la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers en 2001, Harry Potter est devenu l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma, tant en termes de recettes (avec plus de 8 milliards de dollars de recettes mondiales pour les huit films et les deux spin-offs) que de poids culturel et d’héritage.

Les films Harry Potter restent incroyablement populaires auprès des anciens fans tout en étant découverts par les nouvelles générations, ce qui s’explique en partie par le fait qu’ils peuvent être regardés à nouveau. Le monde des sorciers a été un pilier des salles de cinéma pendant une décennie et n’a jamais vraiment disparu grâce à ses spin-offs, aux marathons de cinéma, aux parcs à thème, aux produits dérivés et à la quantité de fans qu’il compte dans le monde entier. Il a toujours été possible de le revoir, mais qu’en est-il du streaming ?

Bien qu’ils contiennent 10 films répartis sur deux périodes, les films Harry Potter ont toujours été notoirement absents des plateformes de streaming les plus populaires. Voici comment regarder tous les films Harry Potter en ligne, y compris la réunion Harry Potter : Retour à Poudlard.

Comment regarder les films originaux d’Harry Potter en ligne ?

Ceux qui souhaitent se familiariser à nouveau avec l’histoire du jeune sorcier le plus connu au monde ont plusieurs options en ligne viables. Les huit premiers films de Harry Potter sont disponibles en streaming sur Salto depuis ce début d’année 2022. Amazon Prime Video offre également la possibilité d’acheter ou de louer ces films Harry Potter pour ceux qui ne sont pas abonnés à Salto. Apple TV, Google Play, Canal VOD ou encore Orange proposent également les films de la saga Harry Potter à la location ou à l’achat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Salto (@saltofr)

Comment regarder Les animaux fantastiques en streaming ?

Les préquelles de Harry Potter sont beaucoup plus difficiles à trouver. Aucun service de streaming ne propose actuellement Les animaux fantastiques et Les animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald dans le cadre d’un abonnement. Ceci étant dit, il y a toujours des options disponibles en France. Les deux films Les Animaux Fantastiques sont disponibles à la location et/ou à l’achat via un certain nombre de plateformes, notamment YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video ou Canal VOD. Pour ceux qui n’ont pas suivi, Les Animaux Fantastiques 3 s’appelera Les Secrets de Dumbledore et sortira en 2022.

Comment regarder le 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard en ligne ?

L’émission spéciale sur les retrouvailles de Harry Potter est une exclusivité HBO Max aux États-Unis, avec la sortie de Retour à Poudlard le 1er janvier 2022. En France, nous avons la chance de pouvoir voir depuis ce 1er janvier 2022 également l’émission spéciale sur Salto, la plateforme de streaming française, détenue par TF1, France Télévisions et M6.