Regarde la bande-annonce: THE OLD GUARD de Netflix

Crédits: Netflix



La première bande-annonce de Netflix La vieille garde libéré jeudi matin, plongeant dans l’histoire secrète des mercenaires immortels.

Crédits: Netflix



Basé sur la série Image Comics de Greg Rucka et Leandro Fernández, voici la description officielle de Netflix de « l’histoire granuleuse, fondée et bourrée d’action qui montre que vivre pour toujours est plus difficile qu’il n’y paraît ».

« Mené par un guerrier nommé Andy (Charlize Theron), un groupe secret de mercenaires soudés avec une mystérieuse incapacité à mourir se sont battus pour protéger le monde mortel pendant des siècles. Mais lorsque l’équipe est recrutée pour entreprendre une mission d’urgence et leur des capacités extraordinaires sont soudainement exposées, c’est à Andy et Nile (KiKi Layne), le dernier soldat à rejoindre leurs rangs, d’aider le groupe à éliminer la menace de ceux qui cherchent à reproduire et à monétiser leur pouvoir par tous les moyens nécessaires. , une histoire terre à terre et pleine d’action qui montre que vivre pour toujours est plus difficile qu’il n’y paraît.

La vieille garde devrait faire ses débuts le 10 juillet sur Netflix.