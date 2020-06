Regal Cinemas réouverture le 10 juillet; Nouvelles mesures de santé en place – / Film

Les cinémas ont été fermés dans une grande partie des États-Unis pendant des mois, mais pour le meilleur ou pour le pire, beaucoup d’entre eux rouvriront le mois prochain. Regal Cinemas a annoncé qu’il allait commencer à rouvrir ses emplacements le 10 juillet, 2020, mais si vous vivez dans un État ou une ville où les masques ne sont pas nécessaires dans les lieux publics en raison de la pandémie de coronavirus, ne vous attendez pas à ce que les gens portent des couvre-visages dans l’auditorium avec vous.

Lisez la liste des précautions de santé et de sécurité mises en œuvre par Regal ci-dessous.



Selon son site officiel (via The Playlist), Regal Cinemas a dévoilé une nouvelle série de procédures pour aider à prévenir la propagation de COVID-19 lors de la réouverture de ses cinémas. Les plus gros points à retenir sont que les capacités d’audience seront limitées à 50% – mais uniquement dans les zones où l’État ou le comté le requiert. Les masques ne seront portés que par les employés et les invités dans les zones où il est mandaté par le gouvernement. Les systèmes de réservation en ligne veilleront à ce qu’il y ait deux sièges vides entre les groupes (un siège aux emplacements inclinables), mais dans les théâtres qui n’ont pas de sièges réservés en ligne, les invités devront simplement laisser deux sièges entre les groupes.

Note latérale: si vous pensiez que les théâtres hésitaient à expulser les gens avant la pandémie, je ne peux pas imaginer que les directeurs de théâtre lâches s’affichent maintenant quand il s’agit d’appliquer les règles. C’est le moment le plus ténu de l’histoire du cinéma – toute l’industrie théâtrale est en jeu. Pensez-vous qu’un manager va réellement intervenir et demander aux gens de partir s’ils ne laissent pas assez de sièges entre les groupes? Sûrement pas. Ceci est une recette pour la confrontation, alors ne soyez pas surpris si les choses tournent mal dans votre théâtre à un moment donné au cours des premiers mois.

Le reste des nouvelles règles se décomposent comme ceci:

Les employés désinfecteront chaque auditorium et chaque siège après chaque film en utilisant un nouvel équipement électrostatique de brumisateur. Regal affirme que «cette forme de désinfection en profondeur est très efficace pour désinfecter tous les matériaux avec une formule non toxique qui sèche rapidement», bien qu’ils ne précisent pas spécifiquement si cet équipement sera suffisant pour rendre chaque particule potentiellement infectée par un coronavirus dans l’air obsolète.

Le paiement sans contact est amplifié – les clients pourront acheter des billets et des articles de concession via l’application Regal.

Les employés du théâtre «subiront des examens de santé quotidiens, y compris des contrôles de température lorsque cela est obligatoire», et devront se laver les mains au moins une fois par heure.

Des messages d’accueil seront affichés dans le hall pour répondre aux questions sur les nouveaux protocoles.

Toutes les autres caisses enregistreuses du stand de concession seront fermées pour aider à maintenir la distanciation sociale, un menu réduit sera temporairement disponible, les recharges de boissons et de pop-corn seront suspendues et les théâtres avec des dîners, des restaurants et des commandes sur le théâtre suspendront temporairement ces services. (Les bars sans rendez-vous resteront en service.)

Bonne chance à ceux d’entre vous qui décident de s’aventurer le jour de la réouverture des cinémas. Je vous verrai probablement là-bas… dans un an ou deux.

