Regal Cinemas ferme ses sites restants à New York et en Californie

Nous avons appris aujourd’hui qu’il pourrait y avoir un vaccin COVID-19 sur le chemin le plus tôt possible, mais cela ne signifie pas que tous nos problèmes ont été résolus. Plusieurs films et émissions de télévision ont dû arrêter les productions en raison de tests COVID-19 positifs, et les cas aux États-Unis continuent de monter en flèche. Cela est principalement dû à un manque de leadership. Nous allons changer cela, espérons-le bientôt, car janvier ne peut pas arriver assez tôt. En outre, une partie de la population agissant comme portant un masque équivaut à se voir demander de traverser une mer de LEGO pieds nus. Il y a un peu plus d’un mois, Regal Cinemas et la société mère Cineworld ont annoncé leur intention de fermer plus de 500 cinémas américains et tous leurs cinémas basés au Royaume-Uni. AMC Theatres et Cinemark ont ​​annoncé leur intention de rester ouverts, et Regal a même ouvert quelques sites dans l’État de New York sur la base de l’idée que New York serait tout près derrière. Cela ne semble pas être le cas avec Deadline rapportant que le dernier des récalcitrants Regal Cinemas, dont un en Californie qui a contribué à une partie importante de Principeau box-office national, fermera.

Cela aura un impact sur les dix-huit dernières chaînes de Regal Cinemas et pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil de la saison de cinéma 2020. Chez Bleeding Cool, nous soupçonnons que Wonder Woman 1984, le dernier des principaux résistants à la superproduction, sera à nouveau retardé si New York et Los Angelas ne sont pas ouverts. On dirait qu’ils ont gagné, et avec les couvertures de bandes dessinées qui ont eu leur troisième retard il y a quelques jours à peine? Eh bien, les choses ne vont pas bien. Disney a récemment sorti ses deux derniers films 2020 comme Guy gratuit et Mort sur le Nil n’ont actuellement aucune date de sortie. Cela laisse Sony Picture Chasseur de monstre comme le dernier, mais comme nous l’avons dit dans le passé, Sony mise probablement sur les marchés internationaux portant le box-office de celui-là. Ils n’ouvrent probablement que dans le pays, ils n’ont donc pas à le publier en VOD.

Regal Cinemas a été invité à commenter les dernières fermetures, mais ils n’ont pas encore fait de déclaration. Nous ne savons actuellement pas ce que les cinémas AMC et Cinemark prévoient de faire. Nous devrons voir ce qui se passe si et probablement quand Wonder Woman 1984 s’enfuit jusqu’en 2021. Portez votre putain de masque.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!