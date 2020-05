Reese Witherspoon s’apprête à jouer dans deux films Rom-Com de Netflix

Reese Witherspoon et Netflix s’associent. Le lauréat d’un Oscar a signé pour jouer non pas une, mais deux comédies romantiques différentes pour la centrale de streaming. Witherspoon produira également les deux films par le biais de sa société de production Hello Sunshine. Reese Witherspoon est partout dans les guerres de streaming, ayant maintenant produit ou joué dans des séries télévisées et des films pour HBO, Netflix, Hulu et même Apple. Elle est apparue dans de nombreux rom-coms au fil des ans, y compris Sweet Home Alabama, Legally Blonde 1 & 2, Home Again, This Means Waret les criminellement sous-estimés Livraison le lendemain. Variety a rapporté la nouvelle des deux nouveaux projets.

Les deux nouveaux projets Netflix de Reese Witherspoon

Le premier est Le Cactus est basé sur le roman à succès de Sarah Haywood, le choix du club de lecture de Reese Witherspoon en juin dernier. Il « se concentre sur la grossesse inattendue d’une femme à 45 ans, ce qui lui fait repenser la vie structurée qu’elle s’est créée. Elle entreprend ensuite un voyage non conventionnel vers l’amour, la famille et apprendre à embrasser l’inattendu. » L’autre s’appelle Chez toi ou chez moi et « se concentre sur deux meilleurs amis de longue distance qui se changent mutuellement la vie quand l’un décide de poursuivre un rêve pour la vie et les autres volontaires pour garder un œil sur le fils adolescent de l’ami. »

Les deux sonnent juste dans sa ruelle, et devraient jouer dans ses forces en tant qu’acteur comique. Elle n’a pas autant fléchi le muscle que récemment, au lieu de mettre plus d’efforts dans des rôles dramatiques comme dans Petits feux partout et The Morning Show. Cette décision renforce également le contenu original du film, car ils enferment de plus en plus de talents A + dans les accords. Reese Witherspoon est aussi A-list que possible, et l’un ou l’autre pourrait avoir été une sortie en salles. Recherchez-les pour accéder au service de streaming au cours de la prochaine année.

