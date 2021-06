Reels, le rival TikTok d’Instagram, lance des publicités dans le monde entier.

Les vidéos sur Reels d’Instagram ont droit à des publicités. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle lançait des publicités sur sa plateforme de vidéos courtes et son rival TikTok, Reels, pour les entreprises et les annonceurs du monde entier. Les publicités auront une durée maximale de 30 secondes, comme les Reels eux-mêmes, et un format vertical, similaire aux publicités trouvées dans Instagram Stories. Toujours à l’instar de Reels, les nouvelles annonces tourneront en boucle, et les gens pourront les aimer, les commenter et les enregistrer, de la même manière que les autres vidéos Reels.

La société avait déjà testé les publicités Reels sur certains marchés au début de l’année, notamment en Inde, au Brésil, en Allemagne et en Australie, puis a étendu ces tests au Canada, à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis plus récemment. Parmi les premiers utilisateurs de ce nouveau format figurent des marques comme BMW, Nestlé (Nespresso), Louis Vuitton, Netflix, Uber et d’autres.

Instagram nous dit que les publicités apparaîtront dans la plupart des endroits où les utilisateurs visualisent le contenu des bobines, y compris sur l’onglet Bobines, les bobines dans les Stories, les bobines dans Explore et les bobines dans votre flux Instagram, et apparaîtront entre les bobines individuelles publiées par les utilisateurs. Toutefois, pour qu’une publicité Reels lui soit servie, l’utilisateur doit d’abord se trouver dans la visionneuse Reels immersive et plein écran.

L’entreprise n’a pas pu dire à quelle fréquence un utilisateur pourrait voir une publicité Reels, notant que le nombre de publicités qu’un spectateur peut rencontrer variera en fonction de la façon dont il utilise Instagram. Mais l’entreprise surveille le sentiment des utilisateurs à l’égard des annonces elles-mêmes, ainsi que la commercialité globale de Reels, dit-elle.

Comme les autres produits publicitaires d’Instagram, les annonces de Reels seront lancées selon un modèle basé sur les enchères. Mais jusqu’à présent, Instagram refuse de partager toute sorte de mesures de performance concernant le comportement de ces publicités, sur la base de tests. Il n’offre pas non plus aux annonceurs d’outils de création ou de modèles qui pourraient les aider à démarrer avec les annonces Reels. Au lieu de cela, Instagram suppose probablement que les annonceurs ont déjà des ressources créatives sous la main ou savent comment les créer, en raison des similitudes entre les annonces Reels et les autres annonces vidéo verticales que l’on trouve ailleurs, y compris chez les concurrents d’Instagram.

Alors que la vidéo verticale a déjà montré son potentiel pour attirer les consommateurs vers les sites de commerce électronique, Instagram n’a pas encore profité des annonces de bobines pour attirer les utilisateurs vers ses boutiques Instagram intégrées, bien que cela semble être une prochaine étape naturelle alors qu’il tente de lier les différentes parties de son application ensemble.

Mais peut-être qu’avant cette étape, Instagram doit faire de Reels une destination plus attrayante – ce que d’autres rivaux de TikTok, qui comprennent maintenant Snap et YouTube, ont fait en finançant directement le contenu des créateurs. Instagram, quant à lui, avait fait des offres pour sélectionner directement les stars de TikTok.

Le lancement des publicités Instagram Reels fait suite à l’annonce de la hausse des prix des publicités de TikTok. Bloomberg a rapporté ce mois-ci que TikTok demande désormais plus de 1,4 million de dollars pour une annonce de prise de contrôle de la page d’accueil aux États-Unis, à partir du troisième trimestre, qui passera à 1,8 million de dollars au quatrième trimestre et à plus de 2 millions de dollars pendant les vacances. Bien que la société soit encore en train de constituer son équipe publicitaire et que les annonceurs n’aient pas encore alloué une grande partie de leur budget vidéo à l’application, cela tend à suivre la croissance des utilisateurs – et TikTok compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis.

Les deux apps, Instagram et TikTok, comptent désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels à l’échelle mondiale, bien que Reels ne soit qu’une partie de la plus grande plateforme Instagram. À titre de comparaison, Instagram Stories est utilisé par quelque 500 millions d’utilisateurs, ce qui démontre la capacité d’Instagram à générer du trafic dans différentes zones de son application. Instagram a refusé de partager le nombre d’utilisateurs de Reels à ce jour.