Reef Break sur M6 : une série avec Poppy Montgomery

La série télévisée policière franco-américaine « Reef Break » ou « fond de récif », sera diffusée tous les vendredis sur M6 à partir de ce jour (vendredi 3 juillet 2020). Cette série avec l’actrice et productrice australienne Poppy Montgomery et Ray Stevenson (Jake Elliot), est une réalisation de de Ken Sanzel.

Synopsis de la série

Connue pour le rôle de Carrie Wells dans Unforgettable et l’actrice portée disparue dans la série FBI, les fans peuvent à partir de ce soir revoir Poppy Montgomery dans Reef Break où elle incarne Cat Chambers. Dans la série, cette dernière est une ancienne surfeuse professionnelle et surtout une ancienne criminelle “reconnue” mais jamais inculpée. De retour à Reef Island, archipel paradisiaque du Pacifique d’où elle est originaire, elle se laisse convaincre de travailler pour le gouverneur de l’île et met ainsi ses talents de voleuse et son expérience au service de la justice pour résoudre des crimes.

« De tous les personnages que j’ai joué, Cat est celle qui me ressemble le plus »

Reef Break (M6) : Faut-il regarder la nouvelle série avec Poppy Montgomery ? https://t.co/VPlGXEXTBt pic.twitter.com/SBEUUnA6qT — Télé 7 Jours (@Tele7) July 3, 2020

Poppy Montgomery, tient un rôle principal dans la série et elle semble vraiment apprécier la série qui la mène dans un monde différent de celle de l’agent de FBI qu’elle incarnait dans la série FBI avant. En fait, elle nous a balancé quelques commentaires sur la série pour ce commencement. Ayant grandi au bord de la mer, l’actrice australienne avoue qu’elle adore le surf et que le personnage Cat Chambers ressemble plus à sa personnalité. « Déjà parce que j’ai grandi à la plage, j’adore surfer, mais surtout, on m’a donné beaucoup de rôles d’agent du FBI [“FBI : portés disparus”, “Unforgettable”…] dans ma carrière, alors que je suis plutôt du genre à enfreindre les règles ! Et je suis incapable de courir après un truand! » déclare-telle à l’AFP.