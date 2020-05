REEDPOP annule la FLORIDE SUPERCON de cette année, mais espère revenir en 2021

Crédits: ReedPOP



Mis à jour le 7 mai 2020: Citant «l’escalade de COVID-19 dans le monde», ReedPOP a décidé d’annuler le Supercon de Floride de cette année – optant plutôt pour planifier à l’avance la version 2021 de l’événement. Initialement prévu pour avoir lieu ce mois-ci, l’événement annuel de Miami a été repoussé au week-end du 4 juillet dans l’espoir que la pandémie de coronavirus se serait alors écoulée.

Mais maintenant, alors que les effets complets de COVID-19 continuent d’être omniprésents, ReedPOP a annulé l’événement 2020 et prévoit de rembourser tous les détenteurs de billets.

« Il est tellement décevant de ne pas pouvoir rejoindre notre communauté à Miami pour célébrer tout ce qui touche à la culture pop. Mais des exposants et créateurs de bandes dessinées aux librairies locales et à nos fans de Supercon, nous savons combien de personnes sont touchées par cette pandémie, et la santé et la sécurité des fans, des exposants et du personnel de ReedPop est notre priorité absolue « , a déclaré le directeur des événements de ReedPOP pour Supercon. « Après des discussions continues avec nos collègues du Miami Beach Convention Center et des responsables locaux concernant l’épidémie de COVID-19 en Floride et dans le pays, il est clair que juillet n’est plus une option viable. Nous attendons maintenant avec impatience l’année prochaine. et j’ai hâte de revenir avec un meilleur spectacle que jamais en 2021. «

Les dates de 2021 n’ont pas été annoncées.

Histoire originale du 13 mars 2020: ReedPOP a décidé de reporter le Florida Super Con de mai à Miami de deux mois dans l’espoir d’éviter la pandémie de COVID-19 (communément appelée coronavirus). Il s’agit de la deuxième grande convention reportée par ReedPOP après le projet Emerald City Comic Con de ce week-end, et la quatrième grande convention globale reportée.

Les nouvelles dates pour le Florida Super Con 2020 sont du 3 au 5 juillet.

Voici la déclaration de ReedPOP dans son intégralité, publiée avec leur permission:

À notre super communauté,

Les fans, les artistes, les exposants et tous les passionnés de cette industrie rendent les événements Reedpop si spéciaux. À chaque étape et à chaque décision, nous pensons à vous et nous devons nous assurer qu’à tout moment la sécurité passe avant tout.

Après de nombreuses heures de conversation en interne, nous avons décidé de reporter le Florida Supercon de mai au 3 juillet au Miami Beach Convention Center. Nous avons suivi de près l’épidémie du virus COVID-19 en Floride et dans le pays et nous avons déterminé qu’il était préférable de suivre les conseils des responsables de la santé et de répondre à la demande de l’État de reporter les grands rassemblements pour garantir le bien- être de toutes les personnes impliquées dans notre spectacle.

Nos pensées vont à toute notre communauté, à chaque personne et entreprise touchée par le virus COVID-19, et à vous tous qui attendons cet événement avec impatience chaque année.

Nous savons que cette décision aura un impact considérable sur bon nombre de nos créateurs individuels, de petites entreprises et de travailleurs des services. Nous ferons tout notre possible au cours des prochaines semaines pour mettre en valeur votre travail afin qu’en tant que communauté, nous puissions nous réunir pour vous soutenir.

À tous nos Superfans – nous nous engageons à vous offrir le meilleur Supercon que vous ayez jamais vu le week-end du 4 juillet. Nous espérons que vous pourrez toujours nous rejoindre, mais sinon, vous recevrez un remboursement complet pour vos badges. Veuillez remplir ce formulaire pour nous faire savoir si vous souhaitez obtenir votre remboursement. Veuillez prévoir jusqu’à 30 jours pour votre remboursement, en raison du volume. Nous apprécions votre patience et votre compréhension. Nous sommes ravis de vous voir en juillet.