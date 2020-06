Redonnez vie à un vieux téléphone avec ces idées amusantes

Avez-vous de vieux smartphones qui traînent et ramassent de la poussière? Même s’ils exécutent maintenant des logiciels obsolètes, ne peuvent pas maintenir une charge de batterie ou ont des fissures et des rayures disgracieuses, les vieux smartphones sont encore pleins de potentiel et de possibilités.

Une façon amusante de ramener un vieux téléphone dans votre vie sous la forme de quelque chose d’utile est via un projet de bricolage rapide (bricolage). Jetons un coup d’œil à quelques idées!

Idées amusantes pour réutiliser un ancien téléphone, une liste résumée:

Transformez votre ancien téléphone en une console de jeu portable

Android propose une vaste bibliothèque de jeux modernes et classiques qui peuvent fonctionner même sur des smartphones plus anciens, et il en va de même pour iOS. Par exemple, SEGA, la société derrière Sonic The Hedgehog, a créé un certain nombre de jeux de console SEGA Genesis fantastiques disponible sur les smartphones.Tout ce dont vous avez besoin est l’un des nombreux contrôleurs Bluetooth compatibles Android ou iOS, idéalement avec un support de téléphone. Connectez votre ancien téléphone avec lui et le tour est joué – vous obtenez une expérience Nintendo Switch à petit prix! Tant que votre téléphone dispose toujours d’un écran fonctionnel et d’une prise en charge Bluetooth, il est probablement capable d’exécuter au moins les jeux mobiles 2D plus légers, tels que les ports SEGA Genesis susmentionnés. Notez que tous les jeux mobiles ne prennent pas en charge les manettes de jeu, cependant.

Acheter un contrôleur de manette de jeu pour smartphones Android sur Amazon

Acheter un contrôleur de manette de jeu pour iPhone sur Amazon

Utilisez votre ancien téléphone comme horloge

Des applications telles que Une énorme horloge numérique peut afficher l’heure en grand nombre et empêcher l’affichage du téléphone de s’éteindre, n’oubliez pas de le brancher d’abord sur une prise afin qu’il ne puisse pas manquer de batterie. En plus de l’heure, votre ancien téléphone peut afficher la date, la météo et les alarmes. Pour en faire une meilleure configuration, placer le téléphone dans un support ou tout boîtier de bricolage qui le maintiendrait pourrait vraiment ajouter une touche de lumière à votre table de nuit.

Achetez un support de téléphone réglable en aluminium sur Amazon

Rendre tous les haut-parleurs sans fil avec un vieux téléphone

Si vous avez une paire d’enceintes conventionnelles que vous aimez, mais que vous préférez de loin diffuser votre musique sans fil, au lieu de les brancher sur votre ordinateur portable chaque fois que vous souhaitez les utiliser, il existe des moyens de rendre ces enceintes sans fil.

Utiliser une application telle que SoundWire, un vieux téléphone peut devenir un récepteur sans fil pour ces enceintes, il suffit de le configurer et de brancher vos enceintes sur le téléphone. C’est une solution de niche, mais certains peuvent la trouver extrêmement utile, surtout si vous déplacez votre ordinateur portable tous les jours, et le fait de brancher et de débrancher des haut-parleurs à chaque fois commence à se sentir comme un fardeau majeur.

Transformez un vieux téléphone en une caméra de sécurité ou un moniteur pour bébé

Si votre ancien téléphone possède toujours une caméra qui fonctionne, il est probablement suffisant pour diffuser un flux vidéo. Plus précisément, cela pourrait faire un bon babyphone ou même une caméra de sécurité.

Pour cette configuration, vous devrez installer une application telle que Webcam IP sur l’ancien téléphone, qui vous permettrait d’accéder à sa caméra depuis n’importe où sur vos autres appareils, comme votre téléphone actuel. La webcam IP prend en charge la détection de mouvement et peut vous alerter lorsqu’elle détecte un mouvement si vous le souhaitez. N’oubliez pas de toujours garder le téléphone branché sur une prise de courant à proximité afin de ne pas manquer de batterie. Idéalement, vous utiliserez également un support de téléphone réglable ou un trépied pour positionner la caméra vers, par exemple, votre porte d’entrée ou votre jardin.