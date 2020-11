Redmi Watch devient officiel: que peut vous apporter une montre intelligente à 45 $?

Redmi a lancé sa première smartwatch en Chine.

Appelé Redmi Watch, le portable arbore un visage carré, une longue durée de vie de la batterie et une intelligence de base du suivi de la condition physique.

Cela coûtera ~ 45 $ en Chine, avec un prix promotionnel de ~ 41 $, mais il n’y a pas de mot sur une sortie mondiale.

Redmi a dévoilé aujourd’hui sa première montre intelligente aux côtés de la série améliorée Redmi Note 9. Simplement surnommé la montre Redmi, le portable adopte un design carré avec un accent sur le «style nordique» et le minimalisme.

Si vous plissez les yeux, vous pouvez le confondre avec l’Apple Watch, mais heureusement, nous ne voyons pas les prix qui correspondent ici. Bien que ce ne soit pas aussi bon marché que le ~ 15 $ Redmi Smart Band, la montre Redmi ne coûtera que 299 yuans (~ 45 $), ce qui sous-estimera le Mi Smart Band 5. de Xiaomi. yuans (~ 41 $).

Alors que le Mi Smart Band 5 est le portable de fitness le plus sérieux et le Redmi Smart Band le choix le moins cher, la montre Redmi est sans doute la meilleure. Les utilisateurs ont le choix entre des sangles en TPU pastel fixées sur un écran carré de 1,4 pouces avec une densité de pixels de 323 PPI. Les coloris pastel proposés incluent «Elegant Black, Ivory White et Ink Blue», tandis que les bracelets sont également disponibles en Cherry Blossom Pink et Pine Needle Green. La montre est également assez légère avec 35 grammes, mais possède une autonomie de 12 jours.

Comme pour la plupart des appareils portables sortis en 2020, les aspects de suivi de la condition physique ne sont pas perdus sur Redmi. La montre propose le suivi de sept modes sportifs, notamment « course en extérieur, course en salle, cyclisme en extérieur, cyclisme en salle, marche, natation dans la piscine et activités gratuites ». L’activité est également surveillée avec une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et un suivi de la position debout. Lorsque vous êtes horizontal et au lit, la montre enregistre également les heures de sommeil. La formation respiratoire est également incluse. La montre Redmi est également étanche jusqu’à 50 mètres.

Ceux qui n’ont pas envie de transpirer quotidiennement peuvent utiliser la montre pour parler à Xiao AI – l’assistant virtuel de l’écurie Xiaomi – via le microphone intégré. Pour compléter l’offre, NFC arrive également sur la Redmi Watch. Pour les utilisateurs chinois, cela permet à la montre de faire office de carte de bus ou de carte sans contact via Alipay.

Xiaomi a confirmé à Autorité Android qu’il n’a pas de détails sur la disponibilité mondiale à l’heure actuelle. Cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas la Redmi Watch faire son chemin vers les marchés au-delà de la Chine à l’avenir, cependant. Cela dit, ceux en Chine peuvent accrocher le portable à partir du 26 novembre.