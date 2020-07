Redmi Note 9 a commencé à recevoir la mise à jour bêta stable de MIUI 12

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour bêta stable de MIUI 12 pour la version globale de Redmi Note 9. La dernière mise à jour de l’appareil est fournie avec le numéro de version « V12.0.2.0.QJOMIXM«, Et pèse 507 Mo en taille.

Veuillez noter que la mise à jour bêta stable de MIUI 12 est actuellement en cours de déploiement pour un petit nombre d’utilisateurs (bêta-testeurs) dans le monde et atteindra chaque appareil Redmi Note 9 dans les prochains jours si aucun bogue n’est détecté. Pour rappel, le Xiaomi a poussé la dernière mise à jour bêta stable de MIUI 12 pour le Redmi Note 9 en Chine. Maintenant, il a commencé le déploiement à l’échelle mondiale.

La mise à jour apporte toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI 12, un correctif de sécurité Android mis à jour et une sécurité système améliorée. Consultez notre article précédent pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de MIUI 12 et plus encore.

Xiaomi a déployé la mise à jour stable MIUI 12 pour Redmi K20, K20 Pro, Mi 9, Mi 9T et Mi 9T Pro en Inde plus tôt ce mois-ci dans le cadre du premier cycle de mise à jour qui a débuté en juin 2020. Notamment, Xiaomi avec Redmi La note 9 a lancé le deuxième tour de la mise à jour MIUI 12 qui sera également disponible pour plus d’appareils Xiaomi dans les semaines à venir.

La chose intéressante est que le Redmi Note 9 qui fonctionne sur un processeur Mediatek a commencé à recevoir la mise à jour stable MIUI 12 tandis que le Redmi Note 9 Pro, le Redmi Note 9 Pro Max et le Redmi Note 9S qui exécutent Snapdragon 720G SoC, n’ont pas encore démarré obtenir la mise à jour.