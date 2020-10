Redmi 9 lancé en Inde avec MIUI 12, batterie 5000mAh et plus, prix, spécifications et disponibilité

Xiaomi a lancé aujourd’hui son nouvel appareil Redmi 9 en Inde. Le nouveau Redmi 9 est livré avec MIUI 12 prêt à l’emploi, entre autres fonctionnalités de l’appareil. Redmi 9 dispose d’un écran LCD 6.53 HD +, avec un format d’image 20: 9, c’est un écran légèrement plus grand que le Redmi 8. Le téléphone est alimenté par un SoC Helio G35 couplé à 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go de RAM et d’options de stockage.

Redmi 9 est livré avec une configuration de triple caméra arrière comprenant une caméra principale 13MP, un capteur de profondeur 2MP et une caméra Selfie 5MP. Les fonctionnalités de l’appareil photo incluent la détection de scène AI, le mode selfie AI et le mode portrait selfie. Le nouveau Redmi 9 dispose également d’une grande batterie puissante de 5000 mAh fournie avec un chargeur 380V dans la boîte.

Prix ​​et disponibilité

Le prix du Redmi 9 en Inde pour la variante 4 Go / 64 Go est fixé à 8 999 Rs, tandis que la variante 4 Go / 128 Go est au prix de 9 999 Rs. Redmi 9 lancera sa première vente en Inde à partir du lundi 31 août à midi dans les magasins Mi.com, Amazon, Mi Home et Mi Studio.

Le téléphone sera disponible en trois options de couleurs Sporty Orange, SkyBlue et Carbon Black. Le téléphone sera bientôt également disponible dans tous les magasins de détail du pays.